Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных боевиков в Черноморске (бывшем Ильичевске) Одесской области, уничтожив, предварительно, 18 наёмников. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"Вчера, 4 июля, в 16.40 в городе Черноморск прилетело по-новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара", — сообщил он, ссылаясь на собственные источники в Одессе.

Лебедев добавил, что иностранцы прибыли не одни, а с тяжёлой техникой и боеприпасами, которые ВС РФ ликвидировали вторым ударом.

По словам собеседника агентства, предварительно потери среди "импортных" боевиков оцениваются в 18 человек, ещё 30 ранены. Лебедев отметил, что сотрудники СБУ и их англоговорящие кураторы после российского удара конфисковали у работников порта смартфоны.

"После прилёта началась серьезная проверка всех работников порта на этом участке. В проверке участвует не только СБУ, но и иностранные службы. По словам нашей агентуры, проверяющие говорят по-английски", — рассказал он.

Фото: commons.wikimedia.org/Минами Химемия (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic).