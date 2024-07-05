Вооружённые силы РФ нанесли удар по месту дислокации иностранных боевиков в Черноморске (бывшем Ильичевске) Одесской области, уничтожив, предварительно, 18 наёмников. Об этом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Вчера, 4 июля, в 16.40 в городе Черноморск прилетело по-новому админзданию в морпорту. Известно, что в здании находились иностранные военные. Затрудняемся сказать, из какой страны: прибыли буквально за несколько часов до удара", — сообщил он, ссылаясь на собственные источники в Одессе.
Лебедев добавил, что иностранцы прибыли не одни, а с тяжёлой техникой и боеприпасами, которые ВС РФ ликвидировали вторым ударом.
По словам собеседника агентства, предварительно потери среди "импортных" боевиков оцениваются в 18 человек, ещё 30 ранены. Лебедев отметил, что сотрудники СБУ и их англоговорящие кураторы после российского удара конфисковали у работников порта смартфоны.
"После прилёта началась серьезная проверка всех работников порта на этом участке. В проверке участвует не только СБУ, но и иностранные службы. По словам нашей агентуры, проверяющие говорят по-английски", — рассказал он.
Фото: commons.wikimedia.org/Минами Химемия (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic).
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