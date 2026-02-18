Учёные нашли генетический след Чернобыля у следующего поколения — без роста заболеваний

Спустя почти четыре десятилетия после аварии на Чернобыльской АЭС учёные нашли генетический след радиации в следующем поколении. Речь идёт о специфических мутациях ДНК у детей людей, подвергшихся воздействию ионизирующего излучения. При этом исследователи подчёркивают: обнаруженные изменения не означают автоматического роста заболеваний. Об этом сообщает ScienceAlert.

Что именно обнаружили учёные

Команда под руководством исследователей из Боннского университета изучала не просто новые мутации, а так называемые cluster de novo mutations (cDNM) — кластеры из двух и более мутаций, расположенных рядом и отсутствующих у родителей. Считается, что такие изменения могут возникать из-за разрывов ДНК, вызванных радиацией, и последующего несовершенного восстановления.

"Мы обнаружили значительное увеличение количества cDNM у потомков облучённых родителей, а также потенциальную связь между оценками дозы и числом cDNM у соответствующих потомков", — пишут исследователи.

"Настоящее исследование является первым, предоставившим доказательства существования трансгенерационного эффекта длительного отцовского воздействия низкодозированного ИК на геном человека."

В работе использовали полное секвенирование генома 130 потомков ликвидаторов Чернобыльской аварии, 110 потомков немецких военных, предположительно подвергавшихся случайному радиационному воздействию, и 1275 человек из контрольной группы без известного облучения родителей.

Средние показатели составили 2,65 cDNM на ребёнка в чернобыльской группе, 1,48 — в группе военных и 0,88 — в контрольной. Даже после статистических корректировок различия оставались значимыми. Более высокие дозы радиации у отцов, как правило, коррелировали с большим числом кластеров мутаций у детей.

Почему это не означает катастрофы для здоровья

Исследователи подчёркивают, что увеличение числа кластерных мутаций не привело к выявленному росту заболеваний у потомков. Во многом это объясняется тем, что значительная часть cDNM, вероятно, затрагивает некодирующие участки ДНК, а не гены, напрямую отвечающие за синтез белков.

"Учитывая низкий общий рост cDNM после отцовского воздействия ионизирующего излучения и низкую долю генома, кодирующего белок, вероятность того, что заболевание у потомства родителей, подвергшихся воздействию, вызвано cDNM, минимальна", — отмечают авторы исследования.

Для сравнения учёные указывают, что возраст отца на момент зачатия оказывает более выраженное влияние на количество передаваемых мутаций, чем выявленный в работе эффект радиации.

Ограничения исследования и его значение

Авторы признают, что оценка доз облучения проводилась по историческим данным и старым измерительным устройствам, что вносит неопределённость. Кроме того, участие в исследовании было добровольным, что потенциально могло повлиять на выборку.

Тем не менее полученные результаты впервые дают чёткие доказательства трансгенерационного эффекта длительного отцовского воздействия низкодозированного ионизирующего излучения. Это усиливает аргументы в пользу строгих стандартов радиационной безопасности и долгосрочного мониторинга групп риска.