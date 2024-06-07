В новой системе образования студенты будут выпускаться из вуза, будучи специалистами, а не бакалаврами. Об этом на мероприятии ПМЭФ заявил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко объявил, что отныне понятие "бакалавр" уйдёт, а на его место встанет "специалист". Он объяснил, что теперь это будут квалифицированные работники в самых разных сферах. Первостепенная задача, которая стоит у новой программы, — сделать специалистов, которые будут подходить под нужны, существующие в российской экономической системе. Также он добавил, что число бюджетных мест в вузах, образовательные программы, а также кадровое обучение будут учитывать с теми потребностями, которые присутствуют в субъектах Российской Федерации.

Вице-премьер уверяет, что новая российская система образования никак сильно не скажется на студентах. Протекать все нововведения будут с удобством для учащихся. Он также подчеркнул, что, невзирая на различие во времени, студентам обеспечат идентичную профессиональную важность дипломов, которые выдаются по окончании обучения.

Недавно глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что со следующего года в высших образовательных учреждениях исчезнет такое понятие, как "бакалавр". Для всех обеспокоенных студентов, которые начали обучение до введения законопроекта в силу, он объяснил, что изменения в образовательных программах их не настигнет.

Фото: Flickr / Tulane Public Relations (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)