Слияние чёрных дыр
Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 21:20

Чёрная дыра превратилась в катапульту: материя вылетает из ядра галактики с запредельной скоростью

Сверхмассивная чёрная дыра ускорила плазму до 60 тыс км/с — астроном Гу

Иногда единственное наблюдение способно изменить представление об известных астрофизических процессах. Новые данные о поведении сверхмассивной чёрной дыры в далёкой галактике удивили исследователей: объект выбросил потоки вещества с немыслимой скоростью, составляющей около пятой части скорости света. Это открытие позволяет по-новому взглянуть на механизмы, происходящие в ядрах галактик. Об этом сообщает Live Science.

Чёрная дыра, бросающая вызов ожиданиям

В центре спиральной галактики NGC 3783, расположенной примерно в 135 миллионах световых лет от Земли, находится сверхмассивная чёрная дыра, масса которой превышает солнечную почти в 30 миллионов раз. Астрономы наблюдали за областью вокруг неё после того, как космические телескопы зафиксировали мощную рентгеновскую вспышку. Такие вспышки характерны для активных галактических ядер, но дальнейшие события оказались уникальными.

Когда вспышка ослабла, учёные зарегистрировали высвобождение потоков вещества, разлетающихся со скоростью около 60 000 километров в секунду. Это составляет примерно 20% скорости света и значительно превышает показатели, наблюдавшиеся у подобных объектов ранее.

"Мы никогда раньше не наблюдали, чтобы чёрная дыра создавала такие быстрые ветры", — сказала Ли Гу, астроном Нидерландской организации космических исследований.

Эти сверхбыстрые ветры не являются единичным импульсом: они представляют собой масштабный процесс, изменяющий структуру межзвёздной среды и влияющий на эволюцию всей галактики.

Как формируются рекордные космические ветры

Исследуемая область относится к активному галактическому ядру — зоне, где вещество постоянно поступает к чёрной дыре, разогревается и излучает энергию. В такие моменты появляются рентгеновские вспышки и плазменные выбросы, но в случае NGC 3783 механизм оказался сложнее.

Команда исследователей предполагает, что причиной наблюдаемого выброса стало резкое перераспределение магнитных линий. Магнитное поле чёрной дыры способно "накручиваться", а затем резко распрямляться, высвобождая огромные объёмы энергии. Сначала это приводит к яркой рентгеновской вспышке, а затем — к ускорению потоков материи до экстремальных значений.

Подобный процесс можно условно сравнить с корональными выбросами массы на Солнце, когда магнитные линии переплетаются и "срываются", выбрасывая плазму. Но масштаб в галактическом ядре несоизмеримо больше: скорость выбросов на Солнце достигает в среднем 1500 км/с, тогда как у NGC 3783 речь идёт о десятках тысяч километров в секунду.

"Это явления почти непостижимого масштаба", — отметил Маттео Гуайнацци, астроном Европейского космического агентства.

Как удалось обнаружить уникальное явление

Для наблюдения учёные использовали сразу два рентгеновских космических телескопа: XMM-Newton и XRISM. Первый позволил зафиксировать вспышку и оценить её интенсивность, тогда как прибор Resolve на борту XRISM помог определить состав, температуру и скорость потоков газа.

Такой подход дал возможность проследить целую цепочку событий — от магнитного "срыва" до формирования сверхбыстрых ветров. Это один из редких случаев, когда скорость выбросов удалось измерить с высокой точностью.

Исследователи рассчитывают, что технология, применённая в этом наблюдении, будет использоваться для изучения других активных галактических ядер. Это позволит уточнить модели эволюции галактик и понять, как чёрные дыры влияют на распределение материи во Вселенной.

Почему активные ядра так важны для понимания эволюции галактик

Активные галактические ядра (AGN) давно считаются "энергетическими двигателями" галактик. Они:

  1. перераспределяют газовые массы;

  2. тормозят или ускоряют процессы звездообразования;

  3. формируют структуру межзвёздной среды;

  4. оказывают влияние на химический состав галактики.

Такие процессы делают AGN ключевой частью теории эволюции галактик. Сверхбыстрые ветры, подобные зафиксированным в NGC 3783, подтверждают, что чёрные дыры способны управлять окружающей средой на гигантских расстояниях.

Плюсы и минусы исследования таких объектов

Преимущества:

  1. возможность изучить магнитные процессы, недоступные в лаборатории;

  2. понимание роли чёрных дыр в формировании галактик;

  3. уточнение моделей поведения сверхмассивных объектов;

  4. оценка влияния потоков вещества на эволюцию межзвёздного газа;

  5. развитие технологий рентгеновской астрофизики.

Ограничения:

  1. расстояние до объектов создаёт сложность в получении чётких данных;

  2. рентгеновские вспышки непредсказуемы и редки;

  3. измерения требуют длительных наблюдений;

  4. интерпретация данных усложнена влиянием плазменных потоков;

  5. многие процессы нельзя смоделировать полностью из-за отсутствия аналогов на Земле.

Сравнение: ветры чёрных дыр и другие космические выбросы

  1. Солнечные выбросы - скорость до 1500 км/с, воздействуют на космическую погоду, но масштаб несравнимо меньше.

  2. Джеты квазара - могут приближаться к скорости света, но их природа связана с вращением аккреционного диска, а не с магнитным "срывом".

  3. Ветры NGC 3783 - около 60 000 км/с, влияние распространяется на всю галактику, вероятно связано с магнитной реконфигурацией.

  4. Выбросы нейтронных звёзд - тоже быстры, но уступают по энергии сверхмассивным чёрным дырам.

  5. Материя из аккреционных дисков протозвёзд - движется гораздо медленнее, но принцип формирования потоков похож.

Советы шаг за шагом: как фиксируют такие явления

  1. Выбирают активные галактические ядра для наблюдения.

  2. Отслеживают вспышки с помощью рентгеновских телескопов.

  3. Анализируют спектр, чтобы определить скорость и состав выбросов.

  4. Сравнивают результаты с моделями магнитных процессов.

  5. Проводят серию наблюдений для подтверждения выводов.

Популярные вопросы о космических ветрах чёрных дыр

  1. Почему ветер достигает такой высокой скорости?
    Считается, что резкая перестройка магнитных линий высвобождает энергию, способную разгонять плазму до экстремальных значений.

  2. Опасны ли такие явления для Земли?
    Нет, галактика NGC 3783 находится слишком далеко, чтобы повлиять на нашу планетную систему.

  3. Чем это открытие полезно для науки?
    Оно помогает понять роль чёрных дыр в эволюции галактик, а также улучшает модели поведения сверхмассивных объектов.

  4. Можно ли наблюдать такое явление снова?
    Да, но вспышки непредсказуемы, поэтому требуются длительные наблюдения.

  5. Связаны ли эти процессы с джетами чёрных дыр?
    Механизмы отличаются: джеты формируются вращением диска, а ветры — магнитной реконфигурацией.

