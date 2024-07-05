У черешни и абрикосов есть определённая суточная норма, за пределы которой не стоит выходить. О количестве положенных фруктов и ягод информировала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко.

Что касается черешни, Светлана Ильяшенко сообщила, что человек может съесть в среднем до 300 грамм. По поводу сочных однокостянок желтовато-красного цвета она сказала, что можно употреблять до четырёх штук.

Как сообщается, ягода имеет целый ряд полезных и необходимых для человеческого организма свойств. В ней присутствует группа B — группа витаминов, которые способствуют поддержанию здоровья нервной системы, кожи, глаз, печени и так далее. Помимо этого, там есть и витамин, который считается антиоксидантом и необходимым коферментом многих биохимических процессов — витамин C. Светлана Ильяшенко добавила, что употребление данной ягоды повысит энергию человека благодаря сахаров, которые естественным образом встречаются в продуктах. Кроме того, черешня содержит в себе такой гормон сна, который мозг вырабатывает в темноте, как мелатонин.

Абрикосы, как и черешня, имеют множество полезных для человеческого организма витаминов. Помимо этого, в них есть различные микро- и макроэлементы. Эти фрукты помогают утолить жажду, когда наступает большая жара.

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