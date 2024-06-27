Черешню не советуют употреблять людям с болезнью органов желудочно-кишечного тракта, а также при определённой аллергии. При этом в плодах содержится кладезь полезных витаминов, пищевые волокна и многие другие биологически значимые элементы. Об этом информировала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По словам эксперта, черешня содержит в себе довольно большой процент пищевых волокон, что способствует облегчению процессов, обеспечивающих расщепление пищевых веществ, хорошее состояние ЖКТ, а также улаживанию синтеза и деградации липидов в клетках. Антонина Стародубова напомнила, что среднестатистическая норма употребления пищевых волокон человеком должна составлять каждый день как минимум 25%.
Помимо этого, эксперт рассказала, что черешня содержит в себе калий, помогающий улучшить состояние костей и сердца, магний, производящий энергию, один из самых распространённых не только металлов, но и минералов — металл.
Витамины черешни помогают бороться с окислительными процессами в организме. В этом ей помогают витамины A и C. Витамины группы B необходимы для регулирования содержания в организме углеводов, процесса образования, транспортировки и ликвидации жиров, а также для энергетического обмена.
Однако Антонина Стародубова отметила, что, невзирая на все достоинства ягоды, перебарщивать с её употреблением нежелательно. Из-за значительного содержания пищевых волокон от черешни стоит воздержаться людям с болезнью органов ЖКТ. В список заболеваний входит нарушение функции кишечника, хроническая рецидивирующая болезнь, в процессе которой появляются дефекты в слизистой оболочке желудка, а также проблемы с ДПК. Также эксперт рекомендовала не есть ягоду людям с аллергией.
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