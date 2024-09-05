Экс-игрок ЦСКА рассказал о чемпионате Вьетнама

Воспитанник московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Ле, который сейчас играет за вьетнамский "Хатинь", рассказал о финансах в чемпионате этой страны.
Он заявил, что средняя зарплата в местной лиге варьируется от $ 8 до $ 10 тысяч.
"Для топовых футболистов сумма от $ 1 до $ 30 тысяч", — цитирует Виктора Ле "Чемпионат".
Российский футболист уже поиграл за два клуба из чемпионата Вьетнама. Сначала он выступал за "Биньдинь", сейчас — за "Хатинь".
Кстати, Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего спортсмена в € 125 тысяч.
Фото: commons. wikimedia.org/Darknights156 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).
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