Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Королевство Бутан
Королевство Бутан
© commons.wikimedia.org by Esin Üstün from Istanbul, Turkey is licensed under CC BY 2.0
Главная / Туризм
Андрей Волков Опубликована сегодня в 22:17

Чемоданы повернули на Восток: 2026 год изменит направление глобальных поездок

Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений в 2026 году — Trip.com

Мировой туризм стремительно меняется, и 2026 год обещает стать поворотным для отрасли. Путешественники всё чаще отказываются от привычных маршрутов, выбирая новые страны, форматы отдыха и впечатления. Аналитики фиксируют сдвиг в сторону Азии, развлечений и экологичных решений. Об этом сообщает Trip.com Group.

Новые лидеры и возвращение Азии

Согласно прогнозу, Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений для туристов из стран Юго-Восточной Азии. Токио и Осака остаются магнитами для иностранных гостей и с высокой вероятностью войдут в десятку самых посещаемых городов мира в 2026 году. При этом на туристической карте всё заметнее выделяются новые фавориты — Китай и Турция.

Китай демонстрирует один из самых быстрых темпов роста интереса со стороны путешественников из Малайзии, Сингапура и Таиланда. Ожидается кратный рост бронирований авиабилетов, причём внимание туристов выходит далеко за рамки традиционных маршрутов. Помимо Шанхая, Гуанчжоу и Чэнду, активно растёт интерес к Пекину, Харбину, Чунцину, Шэньчжэню и Сианю.

Европейцы смотрят за пределы континента

Похожая динамика наблюдается и в Европе. Всё больше туристов выбирают дальние направления, выходя за пределы привычных поездок внутри ЕС. В 2026 году Китай войдёт в десятку ключевых рынков для путешественников из Великобритании, а Таиланд и Турция станут основными зарубежными направлениями для туристов из Германии.

Одновременно сохраняется интерес к культурным столицам Европы. Париж, Барселона и Цюрих привлекают тех, кто ищет насыщенные историей маршруты, музеи и архитектурные символы, оставаясь важной частью глобального туристического потока.

Развлечения, природа и экологичный выбор

Основной движущей силой рынка остаются миллениалы, на долю которых приходится почти половина всех бронирований. Активно заявляет о себе и поколение Z, ориентированное на эмоции, самостоятельные маршруты и устойчивый туризм. Это отражается в росте спроса на поездки ради впечатлений — тематические парки, концерты и иммерсивные шоу.

Шанхайский и Гонконгский Диснейленды, Universal Studios Japan, масштабные театральные постановки и музыкальные события становятся самостоятельной целью путешествий. Параллельно растёт интерес к природному и приключенческому туризму — от Новой Зеландии до живописных регионов Китая.

Отдельным трендом становится экологичность. Всё больше туристов задумываются об углеродном следе и выбирают электромобили для поездок, особенно в Норвегии, Японии и Австралии. Этот подход постепенно формирует новые стандарты индустрии.

По оценке аналитиков, обозначенные тенденции будут напрямую влиять и на выбор российских путешественников, открывая для них новые направления, форматы отдыха и возможности планировать поездки более осознанно.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Путешествие со временем становится частью образа жизни, а не отдельным событием — опытные путешественники сегодня в 13:06
От "лишь бы уехать" до поездок для себя: через эти этапы проходит каждый турист

От хостелов и строгой экономии до поездок ради внутреннего комфорта — как меняются привычки и приоритеты путешественника и что стоит за этой эволюцией.

Читать полностью » Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia сегодня в 12:08
Владивосток зовёт не видами, а вкусами: гастрономия стала новой причиной ехать на Дальний Восток

Гастрономия стала одним из главных факторов роста турпотока в Приморье: фестивали, морепродукты и авторские ужины привлекают всё больше гостей.

Читать полностью » Вьетнамский кофе остаётся самым популярным гастрономическим сувениром — Турпром сегодня в 10:16
Страна, которую хочется забрать с собой: чем на самом деле заканчивается поездка во Вьетнам

Что привезти из Вьетнама, чтобы почувствовать дух страны? Гид по аутентичным сувенирам — от кофе и шёлка до ремёсел и символов культуры.

Читать полностью » Иран упростил визовые правила для иностранных туристов — МИД Ирана сегодня в 9:40
Иран сбрасывает оковы: страна зазывает туристов упрощёнными визами и новыми рейсами из Турции

Иран возвращает туристов и становится заметным направлением для жителей Турции: на выбор влияют цены, авиасообщение и интерес к культурным маршрутам.

Читать полностью » Хабаровский край и Тунцзян подписали соглашение о туробмене — Министерство туризма края сегодня в 9:24
Остров, который делит Россия и Китай, стал центром нового туристического соглашения

Хабаровский край и китайский Тунцзян договорились о регулярных туристических поездках: соглашение открывает новые форматы путешествий и культурного обмена.

Читать полностью » Продажи ж/д билетов выросли на 30 процентов — РЖД-ЦПР сегодня в 9:18
Вместо купе — плацкарт: пассажиры признались, на чём экономят, чтобы не отказываться от поездок

Продажи билетов на поезда выросли почти на треть, но пассажиры всё чаще выбирают плацкарт — рынок путешествий меняется вместе с привычками россиян.

Читать полностью » Визовые центры BLS International начали принимать документы на визу Кипра в России сегодня в 9:13
Консульства уходят в тень: кипрская виза переезжает в визовые центры и становится ближе к дому

С 15 декабря россияне смогут получать кипрские визы через новые визовые центры по всей стране. Услуги доступны в крупных городах без предварительной записи.

Читать полностью » Туристы с Камчатки активно покупают путёвки в Паттаю и Санью — турагентство сегодня в 8:19
С чемоданами под пристальным взглядом: что изменилось для россиян на таможне в Таиланде

Камчатские туристы не отменяют поездки в Таиланд на фоне боёв с Камбоджей, но на контроле и с визовыми выездами появились нюансы.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Аккумуляторы гаджетов в машине зимой теряют до 50% ёмкости при −20 °C — автоэксперты
Еда
Яичный ликёр советуют добавлять в овсянку из-за корицы гвоздики и муската — Tasting Table
Наука
Палеонтологи обнаружили крупнейшее скопление дюгоней в Катаре — PeerJ
Россия
Новосибирскую область отнесли к красной зоне по ОСАГО — аналитики
Спорт и фитнес
Физическая активность без еды повысила сжигание жира — Femina
Мир
Суд приговорил врача Фредерика Пешье к пожизненному заключению — The Guardian
Россия
В Госдуме разработали программу сертификатов для молодых врачей — Сергей Миронов
Общество
В квитанции за ЖКУ обязаны указывать основание перерасчёта — директор Вепрецкая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet