Чемоданы повернули на Восток: 2026 год изменит направление глобальных поездок

Мировой туризм стремительно меняется, и 2026 год обещает стать поворотным для отрасли. Путешественники всё чаще отказываются от привычных маршрутов, выбирая новые страны, форматы отдыха и впечатления. Аналитики фиксируют сдвиг в сторону Азии, развлечений и экологичных решений. Об этом сообщает Trip.com Group.

Новые лидеры и возвращение Азии

Согласно прогнозу, Япония сохранит статус одного из самых востребованных направлений для туристов из стран Юго-Восточной Азии. Токио и Осака остаются магнитами для иностранных гостей и с высокой вероятностью войдут в десятку самых посещаемых городов мира в 2026 году. При этом на туристической карте всё заметнее выделяются новые фавориты — Китай и Турция.

Китай демонстрирует один из самых быстрых темпов роста интереса со стороны путешественников из Малайзии, Сингапура и Таиланда. Ожидается кратный рост бронирований авиабилетов, причём внимание туристов выходит далеко за рамки традиционных маршрутов. Помимо Шанхая, Гуанчжоу и Чэнду, активно растёт интерес к Пекину, Харбину, Чунцину, Шэньчжэню и Сианю.

Европейцы смотрят за пределы континента

Похожая динамика наблюдается и в Европе. Всё больше туристов выбирают дальние направления, выходя за пределы привычных поездок внутри ЕС. В 2026 году Китай войдёт в десятку ключевых рынков для путешественников из Великобритании, а Таиланд и Турция станут основными зарубежными направлениями для туристов из Германии.

Одновременно сохраняется интерес к культурным столицам Европы. Париж, Барселона и Цюрих привлекают тех, кто ищет насыщенные историей маршруты, музеи и архитектурные символы, оставаясь важной частью глобального туристического потока.

Развлечения, природа и экологичный выбор

Основной движущей силой рынка остаются миллениалы, на долю которых приходится почти половина всех бронирований. Активно заявляет о себе и поколение Z, ориентированное на эмоции, самостоятельные маршруты и устойчивый туризм. Это отражается в росте спроса на поездки ради впечатлений — тематические парки, концерты и иммерсивные шоу.

Шанхайский и Гонконгский Диснейленды, Universal Studios Japan, масштабные театральные постановки и музыкальные события становятся самостоятельной целью путешествий. Параллельно растёт интерес к природному и приключенческому туризму — от Новой Зеландии до живописных регионов Китая.

Отдельным трендом становится экологичность. Всё больше туристов задумываются об углеродном следе и выбирают электромобили для поездок, особенно в Норвегии, Японии и Австралии. Этот подход постепенно формирует новые стандарты индустрии.

По оценке аналитиков, обозначенные тенденции будут напрямую влиять и на выбор российских путешественников, открывая для них новые направления, форматы отдыха и возможности планировать поездки более осознанно.