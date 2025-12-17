Чемодан как последний якорь: странный инстинкт, который мешает спасению в небе

Пассажиры всё чаще покидают самолёты в экстренных ситуациях с чемоданами в руках, не задумываясь о последствиях. Эти кадры из соцсетей заставили авиационные власти всерьёз обеспокоиться поведением людей в критические минуты. Теперь вопрос безопасности выходит за рамки инструкций перед взлётом. Об этом сообщает Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Почему ручная кладь стала угрозой при эвакуации

IATA готовит масштабную информационную кампанию, запуск которой запланирован на 2026 год. Её задача — донести до пассажиров простую, но жизненно важную мысль: при экстренной эвакуации нельзя брать с собой личные вещи. Даже несколько секунд, потраченных на попытку достать сумку из багажной полки, могут стоить кому-то жизни.

"Такое поведение крайне опасно не только для тех, кто пытается спасти свой багаж, но и для всех остальных пассажиров рейса. Задержка эвакуации из-за попыток достать вещи из багажных полок может привести к трагическим последствиям", — подчёркивает генеральный директор IATA Уилли Уолш.

Тревожные сигналы для авиационных властей

Особую обеспокоенность ситуация вызывает в Северной Америке. Ещё в сентябре 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США направило авиакомпаниям официальное предупреждение с требованием жёстче информировать пассажиров о правилах эвакуации. Международные стандарты предписывают полностью покинуть самолёт не более чем за 90 секунд, однако на практике этот норматив нередко нарушается.

Показательным стал инцидент 2024 года в токийском аэропорту Ханэда, где эвакуация пассажиров самолёта Japan Airlines, охваченного огнём, заняла 18 минут. Эксперты подчёркивают, что в условиях дыма и паники такие задержки резко увеличивают риск тяжёлых последствий.

Что планирует IATA и зачем это пассажирам

Кампания будет включать видеоролики и цифровые материалы, аналогичные уже действующим программам по безопасности перевозки литиевых батарей. Параллельно IATA запустит исследование, цель которого — понять, почему люди в экстремальной ситуации инстинктивно хватаются за багаж. Ожидается, что результаты этого проекта будут представлены к июню 2026 года.

На фоне этих инициатив власти вновь напоминают: при эвакуации единственно правильное решение — немедленно покинуть самолёт, оставив все вещи. В авиации безопасность остаётся приоритетом, и даже редкие инциденты служат поводом для пересмотра правил и усиления информирования пассажиров.