В Челябинске весной 2026 года заработает первая муниципальная детско-юношеская спортивная школа, полностью сфокусированная на самбо. Об этом сообщил градоначальник Алексей Лошкин в ходе отчетного доклада в городской Думе, посвященного итогам работы за минувший год. Юридически учреждение уже прошло процедуру регистрации, однако точная дата запуска образовательного процесса пока не определена. Создание специализированной базы призвано систематизировать подготовку борцов в областном центре.

Развитие специализированных школ

Запуск центра самбо станет очередным шагом в расширении профильных спортивных площадок города. В 2025 году уже был реализован прецедентный для России проект — открытие специализированной школы по стрельбе из лука. На данный момент под присмотром пяти тренеров там проходят подготовку около 254 спортсменов.

"Создание узкопрофильных муниципальных школ позволяет перевести подготовку атлетов на качественно иной уровень. Концентрируя ресурсы на конкретной дисциплине, мы обеспечиваем более эффективный тренировочный процесс и развитие тренерского состава. Такой подход особенно важен для таких видов спорта, как самбо, где требуется специализированная база для отработки борцовской техники. Муниципальная поддержка в данном случае гарантирует доступность профессионального спорта для широкого круга детей". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Опыт снайперской подготовки показывает, что селективная модель обучения результативна и востребована. Городские власти рассчитывают, что открытие аналогичной школы по самбо позволит усилить позиции челябинских борцов на соревнованиях самого высокого уровня.

Масштабирование спортивной активности

Статистика спортивной вовлеченности в Челябинске демонстрирует положительную динамику. Согласно докладу мэра, в физические активности различного типа по итогам прошлого года оказались вовлечены около 682 тысяч горожан. Регулярные занятия спортом становятся нормой жизни для разных возрастных групп.

Отдельное внимание уделяется вовлечению молодежи в государственные программы контроля физической формы. В частности, порядка 27 тысяч челябинцев выбрали для себя сдачу нормативов ГТО. Эти показатели подчеркивают интерес горожан к поддержанию здорового образа жизни на регулярной основе.

Ранее в 46 муниципальных школах уже тренировалось более 27,4 тысячи детей. Среди воспитанников этих учреждений 1 702 человека добились успеха на всероссийских и международных турнирах, что подтверждает эффективность сложившейся системы внеклассной спортивной подготовки.

Обновление инфраструктуры

Масштабные ремонтные работы затронули в 2025 году ключевые спортивные объекты Челябинска. В список обновленных площадок вошли стадионы "Лидер", "Сигнал", имени Колющенко и Елесиной, а также лыжная база. Реконструкция затронула и крупные дворцы спорта, включая "Юность", "Надежду" и "Торпедо", а также комплекс "Метар-Спорт".

Администрация уделила внимание локальному спорту: отремонтировано 13 профильных школ и 49 хоккейных кортов. Кроме того, ведется обустройство лыжероллерной трассы на территории Карпова пруда и полноценной картинговой площадки "Трасса 74".

Уникальным объектом для всего Урала стала комплексная трасса с препятствиями, возведенная на стадионе имени Колющенко. Подобное сооружение является шестым в России и открыто для использования как профессиональными спортсменами, так и обычными жителями города, интересующимися функциональными тренировками.