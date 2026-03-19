Уральские авиалинии
Уральские авиалинии
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 13:52

Суровый край снимает маску: южноуральские озера и горы готовят громкую премьеру для всей страны

Челябинская область презентовала свои туристические возможности на международной выставке MITT в Москве, завершившейся 18 марта 2026 года. Регион представил как природные объекты — озера и горные маршруты, так и инфраструктуру для активного отдыха. В рамках мероприятия делегация Южного Урала провела серию встреч, направленных на развитие межрегионального обмена и подписание деловых соглашений. Особое внимание уделили популяризации событийного туризма и обновлению региональной линейки турмаршрутов.

Южноуральский вектор на федеральной арене

Участие Челябинской области в крупнейшей индустриальной выставке позволило заявить о регионе как о значимой точке на туристической карте страны. Экспозиция сфокусировала интерес профессионального сообщества на уникальных природных локациях, включая озеро Увильды и возможности для горного туризма. Подобные площадки становятся рабочим инструментом для демонстрации изменений в имидже субъекта.

Представители делегации отметили, что целевая аудитория все чаще воспринимает область вне привычных промышленных стереотипов. Туристы проявляют предметный интерес к санаторному лечению, сплавам и действующим горнолыжным курортам. Взаимодействие с посетителями стенда показало рост узнаваемости региона среди активных путешественников.

"Эффективное продвижение муниципальных и региональных территорий требует комплексного подхода, где природный ландшафт подкрепляется качественной инфраструктурой. Выставки такого масштаба позволяют наладить каналы коммуникации между локальными бизнес-сообществами и федеральными игроками. Важно видеть, что запрос на региональный туризм трансформируется в конкретные количественные показатели посещаемости. Успешный опыт презентации Челябинской области подтверждает правильность выбранного курса на развитие внутренних направлений".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Новые горизонты межрегионального сотрудничества

Деловая программа выставки включала прямые контакты с представителями Новосибирской, Ульяновской и Волгоградской областей. Практическим результатом переговоров стали договоренности об организации взаимных ознакомительных визитов для туроператоров. Ожидается, что обмен опытом позволит создать актуальные пакетные предложения уже в текущем туристическом сезоне.

Дополнительно были закреплены партнерские отношения со Смоленской областью и рядом сервисов онлайн-бронирования. Эти соглашения направлены на долгосрочную интеграцию региональных продуктов в общероссийские системы планирования путешествий. Подобная кооперация позволяет диверсифицировать туристический поток и обмениваться лучшими управленческими практиками.

Событийный код: от гастрономии до спорта

Событийная повестка Южного Урала также получила развитие в профильных сессиях Агентства стратегических инициатив. Одним из ключевых анонсов стал международный спортивный фестиваль "Тургояк-2026", ориентированный на привлечение более пяти тысяч участников. Программа мероприятия объединит профессиональные спортивные дисциплины, культурные проекты и локальную гастрономию.

Интеграция гастрономического компонента в событийный календарь рассматривается экспертами как драйвер роста посещаемости муниципальных территорий. Власти и бизнес намерены продолжать работу по "упаковке" таких фестивалей, делая ставку на создание уникального регионального контента. Реализация намеченных планов в ближайшие месяцы определит интенсивность туристического сезона.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

