Репетиторы в Челябинске бьют рекорды цен: сколько стоит подготовка к экзаменам

В Челябинске в сентябре 2025 года средняя стоимость одного занятия с репетитором по школьной программе составляет 1300 рублей. Однако занятия по различным предметам имеют свою ценовую специфику, и наибольшие расходы вызывают занятия по информатике.

Самые дорогие уроки — по информатике

Занятия по информатике стали самыми дорогими среди всех образовательных услуг. Челябинцам приходится платить за одно занятие в среднем 1700 рублей. Это объясняется высоким спросом на подготовку школьников к поступлению в технические вузы Урала.

"В Челябинске высокая стоимость занятий с репетитором по информатике может быть связана с высоким спросом жителей на подготовку школьников к поступлению в технические вузы Урала", — сообщили в пресс-службе "Авито Услуги".

Цены на занятия по другим предметам

Репетиторы по таким предметам, как физика, русский и английский языки, стоят чуть дешевле — от 1400 рублей за занятие. Уроки по математике, химии и географии в среднем обходятся в 1300 рублей, а репетитор по истории и обществознанию — от 1200 рублей.