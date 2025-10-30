Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
репетиторство
репетиторство
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 5:56

Репетиторы в Челябинске бьют рекорды цен: сколько стоит подготовка к экзаменам

Челябинск: самые дорогие занятия с репетитором — по информатике до 1700 рублей

В Челябинске в сентябре 2025 года средняя стоимость одного занятия с репетитором по школьной программе составляет 1300 рублей. Однако занятия по различным предметам имеют свою ценовую специфику, и наибольшие расходы вызывают занятия по информатике.

Самые дорогие уроки — по информатике

Занятия по информатике стали самыми дорогими среди всех образовательных услуг. Челябинцам приходится платить за одно занятие в среднем 1700 рублей. Это объясняется высоким спросом на подготовку школьников к поступлению в технические вузы Урала.

"В Челябинске высокая стоимость занятий с репетитором по информатике может быть связана с высоким спросом жителей на подготовку школьников к поступлению в технические вузы Урала", — сообщили в пресс-службе "Авито Услуги".

Цены на занятия по другим предметам

Репетиторы по таким предметам, как физика, русский и английский языки, стоят чуть дешевле — от 1400 рублей за занятие. Уроки по математике, химии и географии в среднем обходятся в 1300 рублей, а репетитор по истории и обществознанию — от 1200 рублей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Нижнем Тагиле врачи начали проводить операции с помощью цифрового хирурга CORI — УКЛРЦ вчера в 22:26
Пациенты в шоке — врачи отдыхают: кого на Урале теперь оперирует доктор-ИИ

Врачи в Нижнем Тагиле стали первыми в Свердловской области, кто начал использовать цифрового хирурга для операций. Как это помогает пациентам и что изменит в медицине региона?

Читать полностью » В Свердловской области можно найти съедобные грибы даже в морозы — Виктор Мухин вчера в 21:36
В лес и по грибы на санках: какие грибы можно найти на Урале в ноябре

В Свердловской области в ноябре ещё можно найти несколько видов съедобных грибов, которые не боятся холода и снега. Какие именно? Узнайте подробности.

Читать полностью » Свердловская область остаётся в числе регионов с высокой смертностью от инсульта — данные Минздрава УрФО вчера в 20:26
Геморрагический инсульт: как Свердловская область выходит из опасной зоны с высоким уровнем смертности

В Свердловской области смертность от инсульта выше, чем в других регионах УрФО. Какие меры помогут снизить показатели и как быстро распознать инсульт?

Читать полностью » Свердловская область показала рост производства молока на 6 тыс. тонн по итогам 2025 года вчера в 19:18
6 тысяч тонн молока и только положительный тренд: Свердловская область лидирует в УрФО

Свердловская область увеличила производство молока на 6 тысяч тонн в 2025 году, в то время как другие регионы УрФО зафиксировали снижение. Что стоит за этими цифрами?

Читать полностью » Власти Свердловской области пообещали выделить 4,7 млрд рублей на поддержку агропрома вчера в 18:11
Планы по урожаю перевыполнены, а деньги уже на пути: 4,7 млрд рублей для АПК — что это значит для региона

Свердловская область выделит 4.7 млрд рублей на поддержку агропромышленного комплекса. Какие меры примет регион и что ждёт аграриев в будущем?

Читать полностью » Мужчина из Екатеринбурга выжил после инсульта, проигнорировав симптомы на протяжении недели вчера в 17:16
Он игнорировал инсульт неделю — вот как врачи спасли его жизнь в последний момент

Специалисты ГКБ №40 Екатеринбурга спасли мужчину, который неделю игнорировал симптомы инсульта. Современная методика удаления тромба помогла избежать трагедии.

Читать полностью » Ученые Свердловской области разрабатывают чипсы из картофеля с розовой и фиолетовой мякотью вчера в 16:56
Розовые и фиолетовые чипсы на полках магазинов? Всё о новом проекте ученых из Урала

В Свердловской области ученые работают над созданием картофеля с окрашенной мякотью для производства цветных чипсов. Розовые и фиолетовые чипсы уже в пути.

Читать полностью » В Челябинске вырос спрос на студии и вторичное жильё — данные вчера в 8:36
Челябинцы ринулись за "вторичкой": спрос на студии подскочил, как на старте распродажи

В Челябинске спрос на студии вырос на 18%, а объём предложений на вторичном рынке — на 20%. Эксперты связывают оживление с падением ключевой ставки.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Специалисты назвали мифы о кошках: молоко вызывает диарею, чеснок разрушает эритроциты
Спорт и фитнес
Тренеры указали, что приседания с тягой и мостик развивают мышцы ягодиц
Дом
Некоторые крупы теряют текстуру при промывании из-за впитывания влаги
Еда
Запеченная свиная шейка в медово-горчичном соусе сохраняет сок благодаря маринаду
Красота и здоровье
Врач Евгений Тимаков: после 60 лет необходимо ежегодно вакцинироваться от гриппа
Садоводство
Картон помогает убрать листья вдвое быстрее, чем грабли, и не царапает газон
Культура и шоу-бизнес
Миа Гот, Зак Галифианакис и Дэн Стивенс снимутся в фильме "Эй, медведь" — The Hollywood Reporter
Авто и мото
Масляный фильтр может лопнуть из-за неправильного масла и установки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet