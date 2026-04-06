Район Земун в Белграде
Район Земун в Белграде
© commons.wikimedia.org by Ivanbuki is licensed under CC BY-SA 4.0
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 15:22

Сербский рынок жаждет русского металла: южноуральские гиганты везут в Европу мощные технологии

В период с 13 по 17 июля 2026 года Челябинская область проведет бизнес-миссию в Сербии. Организатором делового визита выступает региональное Агентство международного сотрудничества. Программа пребывания южноуральской делегации развернется в Белграде, где предприниматели смогут изучить возможности для расширения торговых связей. Участникам поездки будет обеспечена помощь в подборе профильных партнеров и проведении прямых переговоров.

Перспективы двустороннего сотрудничества

Южноуральские предприятия нацелены на углубление взаимодействия с сербскими компаниями в индустриальных отраслях. Региональные власти выделяют металлургию, машиностроение и производство горнодобывающего оборудования как ключевые векторы для экспортных поставок. Ожидается, что обмен технологическими решениями между субъектами станет отправной точкой для долгосрочных соглашений.

Сербия продолжает демонстрировать устойчивый интерес к российским промышленным проектам и товарам высокого передела. Работа по этим направлениям позволит диверсифицировать внешнеэкономические каналы области и укрепить позиции местных производителей на балканском направлении. Инвестиционный потенциал Южного Урала в совокупности с потребностями сербской экономики формирует базу для интенсивного диалога.

"Челябинская область обладает мощным промышленным потенциалом, а Сербия сохраняет интерес к российским товарам и проектам. Перспективные экспортные направления: металлургия и машиностроение, горнодобывающее оборудование, агропромышленный комплекс. Установление прямых деловых контактов в ходе подобных визитов является наиболее эффективным инструментом выхода на зарубежные рынки. Системная поддержка со стороны региональных институтов развития минимизирует риски для бизнеса при освоении новых территорий".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Специфика сербского рынка

Экономический ландшафт Сербии опирается на сочетание промышленного производства и развитого агропромышленного комплекса. Страна активно импортирует высокотехнологичное оборудование, необходимое для модернизации собственных мощностей, что открывает широкие возможности для уральских заводов. Автомобильная промышленность также сохраняет позиции важного драйвера товарооборота.

Помимо индустриального сектора, Сербия занимает значимое место на туристической карте, развивая сферу услуг и санаторно-курортное направление. Природные и исторические локации республики способствуют привлечению инвестиций в сервисную инфраструктуру. Совокупность данных факторов делает республику привлекательной площадкой для бизнес-кооперации в различных сферах.

Механизмы поддержки бизнеса

Для эффективной реализации поездки команда Агентства международного сотрудничества готовит всестороннюю деловую программу. Предпринимателям обеспечат полное сопровождение: от анализа рынка до непосредственной организации цикла встреч с потенциальными контрагентами. Подобный подход позволяет компаниям сфокусироваться на предметных переговорах, не отвлекаясь на логистические или лингвистические барьеры.

Участие в бизнес-миссии дает предпринимателям возможность в короткие сроки оценить требования локального рынка и наладить личные связи с лицами, принимающими решения. Данная форма взаимодействия помогает преодолеть бюрократическую дистанцию и сократить время на согласование пилотных поставок. По итогам визита участники могут рассчитывать на закрепление достигнутых договоренностей в формальных контрактах.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

