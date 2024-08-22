Жоау Феликс прокомментировал свое возвращение в "Челси"

Новоиспеченный игрок футбольного клуба Лондона "Челси" Жоау Феликс рассказал об эмоциях от возвращения в клуб.
О его трансфере стало известно 21 августа.
24-летний португальский футболист подписал семилетнее соглашение с "Челси". Ранее он выступал за этот клуб на правах аренды во второй половине сезона-2022/23.
"Я действительно рад вернуться в "Челси". Не могу дождаться начала работы. Я вижу несколько знакомых лиц с тех пор, как был здесь, это всегда приятно.
Мне нравилось быть здесь раньше, поэтому я говорил свои друзьям и семье, что хотел бы однажды вернуться в АПЛ", — цитирует футболиста официальный сайт клуба.
Он заявил, что хотел играть именно за "Челси".
Феликс ранее выступал за "Атлетико".
Фото: commons. wikimedia.org/Lachlan Fearnley (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).
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