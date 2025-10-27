Человек-сом — уже не фантастика: японцы испытали метод дыхания через кишечник на людях

Учёные из Японии и США испытали уникальный метод доставки кислорода в организм — через кишечник. Речь идёт о технологии, которая может стать прорывом в экстренной медицине и лечении дыхательной недостаточности, особенно в случаях, когда лёгкие не справляются с обеспечением тканей кислородом.

Как работает метод

Исследователи предложили альтернативный способ оксигенации — введение кислородсодержащих жидкостей в кишечник. Этот орган имеет обширную сеть кровеносных сосудов, а его слизистая способна частично пропускать газы. Эксперименты показали, что через кишечную стенку возможно всасывание кислорода в кровь.

Технология базируется на идее энтерогенного дыхания, которую ранее наблюдали у некоторых водных животных, например, у сомов и морских огурцов. Теперь этот механизм пытаются адаптировать к человеческому организму.

"Мы доказали, что кишечник может быть дополнительным путём для доставки кислорода, если лёгкие не справляются", — отметил исследователь Масару Ито из Токийского университета.

Испытания на людях

Ранее метод протестировали на мышах и свиньях — результаты оказались успешными: уровень кислорода в крови повышался, а животные легче переносили гипоксию. Новое исследование стало первым этапом испытаний на людях.

Добровольцам вводили специальные кислородные эмульсии, безопасные для слизистой кишечника. В ходе тестов не было зафиксировано побочных эффектов — ни воспалений, ни нарушений микрофлоры. Учёные оценили переносимость и подтвердили безопасность процедуры.

Советы шаг за шагом: как проходит эксперимент

Пациент проходит обследование и готовится к процедуре.

В кишечник через катетер вводится стерильная кислородная эмульсия.

В течение нескольких часов контролируются показатели крови и давления.

После процедуры наблюдают за восстановлением работы кишечника и дыхания.

Этот метод может стать дополнительной опцией в лечении пациентов, находящихся в критическом состоянии, когда вентиляция лёгких невозможна или неэффективна.

Сравнение

Метод Принцип действия Преимущества Недостатки ИВЛ (искусственная вентиляция лёгких) Подача кислорода в лёгкие Быстрое насыщение крови Может вызывать повреждения тканей при длительном применении Кислородотерапия Вдыхание через маску Безопасно и доступно Эффективно только при частично работающих лёгких Кишечная доставка кислорода Всасывание кислорода через кишечную стенку Может применяться при тяжёлой дыхательной недостаточности Метод на стадии клинических испытаний

Ошибка — последствия — альтернатива

Ошибка: считать, что метод полностью заменит дыхание.

Последствие: недооценка роли лёгких и опасность гипоксии.

Альтернатива: рассматривать технологию как вспомогательную меру в экстренных случаях.

Ошибка: использовать кислородные эмульсии без медицинского контроля.

Последствие: риск повреждения слизистой и нарушения микрофлоры.

Альтернатива: применять только под наблюдением специалистов.

А что если…

А что если технология окажется успешной и массово внедрится? Тогда появится возможность спасать пациентов с тяжёлыми формами дыхательной недостаточности без необходимости подключения к аппарату ИВЛ.

А если её можно будет применять в домашних условиях? Учёные не исключают, что в будущем появятся портативные системы для экстренного насыщения организма кислородом, например, при приступах астмы или удушья.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Позволяет насыщать организм кислородом без участия лёгких Метод пока не масштабирован Может помочь при критических состояниях Требует точной дозировки и контроля Не вызывает воспаления слизистой Нужны дальнейшие клинические испытания

FAQ

Безопасен ли метод?

Да, в ходе первых испытаний побочных эффектов не выявлено. Однако процедура должна проводиться только под медицинским контролем.

Может ли метод полностью заменить дыхание?

Нет, он рассматривается как временная поддержка при критическом снижении уровня кислорода.

Когда технология может появиться в клиниках?

Учёные предполагают, что после завершения всех этапов испытаний — не ранее чем через несколько лет.

Мифы и правда

Миф: через кишечник невозможно усвоить кислород.

Правда: слизистая действительно способна пропускать газы — этот процесс подтверждён экспериментально.

Миф: метод опасен для микрофлоры.

Правда: современные кислородные эмульсии нейтральны и не нарушают бактериальный баланс.

Миф: это та же ИВЛ, только без аппарата.

Правда: механизм другой — кислород поступает через сосуды кишечника, а не лёгких.

Исторический контекст

Идея "дыхания кишечником" не нова. В 1950-х годах японские биологи наблюдали, как рыбы и земноводные получают кислород через кишечник. В 2021 году команда учёных из Токио впервые доказала возможность такого же процесса у млекопитающих. Сегодня, спустя всего несколько лет, технология проходит клинические испытания на людях.

Три интересных факта