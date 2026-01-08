Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Ночные полеты ...НЛО -) -
Ночные полеты ...НЛО -) -
© commons.wikimedia.org by Александр Власенко is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 0:03

Человечество и его ограниченная перспектива: когда поиск внеземного разума сталкивается с биологическими и астрофизическими барьерами

Поиск внеземного разума может быть ограничен антропоцентричностью — Эстель Жанин

Человечество задумывалось о жизни за пределами Земли задолго до появления телескопов и радиоприёмников. Эти размышления постепенно стали основой научной дисциплины, использующей современные технологии для наблюдения Вселенной в различных диапазонах излучения. Однако новое исследование поднимает вопрос: возможно, мы слишком долго искали внеземной разум, ориентируясь исключительно на наш опыт и восприятие. Это утверждается в публикации издания "Планета Сегодня".

Антропоцентрический подход SETI

К середине XX века было сформировано направление научных исследований, получившее название SETI — поиск внеземного разума. Основное внимание было сосредоточено на обнаружении техносигнатур, то есть следов технологической активности, аналогичных тем, что создает человечество. Поначалу в фокусе оказались радиосигналы, ведь именно радиосвязь стала первым инструментом, с помощью которого Земля начала "звучать" в космосе.

Проекты, такие как Breakthrough Listen и более ранний проект "Озма", исходили из предположения, что другие развитые цивилизации будут использовать схожие технологии. Логика была следующая: радиоволны могут распространяться на огромные расстояния. Однако позже оказалось, что такая стратегия имеет серьезные ограничения.

Почему радиосигналы — не панацея

С развитием технологий, таких как спутниковая связь, оптоволоконные сети и цифровые системы, Земля стала значительно менее "радиошумной". Это приводит к тому, что поиск радиосигналов может быть сосредоточен только на кратковременном этапе технологического развития цивилизаций.

Исследования, проведенные специалистами из Школы изучения Земли и космоса при Университете штата Аризона, показывают, что такая стратегия может быть примером антропоцентрической предвзятости. В работе также участвовали ученые из Beyond Center и других научных институтов. Статья с результатами исследования готовится к публикации в журнале PNAS Nexus.

Нехватка теоретических ориентиров

Авторы исследования отмечают, что SETI традиционно балансирует между двумя крайностями: поиском техносигнатур, сходных с человеческими, и попытками уловить аномалии, которые выходят за пределы известных астрофизических явлений. Такой подход осложняется тем, что нет четкого понимания того, как может выглядеть разум за пределами земного контекста.

"SETI охватывает два противоположных подхода: антропоцентричный поиск человекоподобных техносигнатур и попытки выявить аномальные сигналы, которые не соответствуют известным астрофизическим моделям. Поскольку мы не знаем, как может выглядеть разум в другом контексте, этой области необходимы более мощные теоретические рамки, которые помогут выявлять общие признаки жизни и разумной коммуникации, не требуя заранее составленных теорий", — пояснила соавтор исследования Эстель Жанин.

Взгляд со стороны биологии

Исследователи предлагают расширить рамки поиска, обратив внимание на коммуникацию нечеловеческих организмов на Земле. Коммуникация, как фундаментальная часть жизни, проявляется в различных формах — от химических сигналов до световых вспышек. Даже такие явления, как биологическая дезинформация, могут играть важную роль в эволюции сигналов.

Особое внимание ученых привлекли светлячки. Их брачные сигналы представляют собой эволюционно отточенные последовательности вспышек, которые легко различимы на фоне окружающей среды и при этом энергозатратны. Эти сигналы позволяют передавать информацию, не привлекая внимание хищников.

Пульсары как космический "фон"

В рамках исследования ученые использовали модель коммуникации светлячков и адаптировали её для астрофизического контекста. В качестве фона для передачи сигналов они выбрали пульсары — нейтронные звезды с регулярным излучением. Ранее пульсары рассматривались как потенциальные сигналы от внеземных цивилизаций после их открытия в 1967 году.

Модель включала данные о 158 пульсарах, расположенных в радиусе 5 килопарсеков от Земли, полученные с помощью Австралийского национального телескопа. В результирующую картину были добавлены искусственные сигналы, оптимизированные для различимости и минимизации энергозатрат. Результаты показали, что большинство пульсаров расходуют гораздо больше энергии на излучение, чем гипотетические "эволюционировавшие" сигналы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Парадокс дедушки можно избежать с помощью самокоррекции событий — CQG вчера в 8:57
Путешествия во времени возможны, и математика это доказала: что такое ЗВК и как это работает

Физики предложили модель путешествий во времени, в которой прошлое может изменяться без логических парадоксов и разрушения истории.

Читать полностью » Регулярное употребление фруктов снижает риск развития тиннитуса — AJE вчера в 8:55
Фрукты против тиннитуса: как долгосрочная привычка меняет здоровье слуховой системы

Долгосрочное исследование показало, что регулярное употребление фруктов связано со снижением риска хронического шума в ушах.

Читать полностью » Проект Leonardo da Vinci DNA Project ищет потомков художника по мужской линии — bioRxiv вчера в 8:52
Письмо двоюродного деда и рисунок младенца: генетическая нить, которая ведёт к Леонардо

Ученые исследуют ДНК рисунка "Святой младенец": анализ выявил тосканское происхождение, но авторство Леонардо пока не подтверждено.

Читать полностью » Люди считающие мир несправедливым чаще верят в теории заговора — Фурнхам вчера в 7:35
Консерваторы и религиозные люди верят в заговоры чаще: исследование показало неожиданную связь

Психологи выяснили, какие личностные черты повышают веру в теории заговора: ключевыми оказались ощущение несправедливости и страх неопределённости.

Читать полностью » В России начали готовить персональную вакцину от меланомы — Гинцбург вчера в 7:11
В России перешли от обещаний к делу: для больных меланомой уже синтезируют их личные вакцины

В России началась разработка индивидуальной вакцины от меланомы: для части пациентов уже проведена диагностика и запущен синтез препарата.

Читать полностью » Ученые нашли способ замедлить старение клеток с помощью пузырьков — Корнеллский университет вчера в 3:19
Магия микроскопических пузырьков: ученые нашли способ победить время и вернуть клеткам вечную активность

Ученые нашли способ замедлять клеточное старение: пузырьки от стволовых клеток защищают ткани от сенесценции и окислительного стресса.

Читать полностью » Крупнейшие ранние иероглифы обнаружили в пустыне Египта — археологи 07.01.2026 в 22:15
Египетская пустыня заговорила с небом: найдено самое древнее публичное послание в истории

В египетской пустыне обнаружены гигантские иероглифы возрастом более пяти тысяч лет. Учёные считают, что они могли быть публичным посланием о власти и космосе.

Читать полностью » Музыканты имеют преимущество в пространственной памяти — PPS 07.01.2026 в 18:35
Музыкальные способности — это не талант, а навык: вот какие части мозга они меняют навсегда

Учёные сравнили 1200 человек из 15 стран и выяснили: музыканты лучше запоминают звуковые паттерны и ориентируются в пространстве, но не в словах и числах.

Читать полностью »

Новости
Еда
Для скумбрии по-северному используют холодный рассол — повара
Авто и мото
Развороты в начале кармана и выезд за стоп-линию бесят водителей — Авто Mail
Туризм
Вода как душа поселка Сен-Гийем-ле-Дезер: старинные фонтаны и древняя система водоснабжения – News Of Marseille
Питомцы
Образ единорога сложился из античных и средневековых текстов — историки
Туризм
Турпоток из России на Мальдивы достигает рекордного уровня — АТОР
Мир
Резолюцию об ограничении военных полномочий президента США одобрили в сенате
Туризм
Российские регионы адаптируют сервис под иностранных туристов — РИА Новости
Мир
Вашингтон нарушает условия торгового соглашения с ЕС — глава комитета Ланге
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet