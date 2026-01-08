Человечество и его ограниченная перспектива: когда поиск внеземного разума сталкивается с биологическими и астрофизическими барьерами

Человечество задумывалось о жизни за пределами Земли задолго до появления телескопов и радиоприёмников. Эти размышления постепенно стали основой научной дисциплины, использующей современные технологии для наблюдения Вселенной в различных диапазонах излучения. Однако новое исследование поднимает вопрос: возможно, мы слишком долго искали внеземной разум, ориентируясь исключительно на наш опыт и восприятие. Это утверждается в публикации издания "Планета Сегодня".

Антропоцентрический подход SETI

К середине XX века было сформировано направление научных исследований, получившее название SETI — поиск внеземного разума. Основное внимание было сосредоточено на обнаружении техносигнатур, то есть следов технологической активности, аналогичных тем, что создает человечество. Поначалу в фокусе оказались радиосигналы, ведь именно радиосвязь стала первым инструментом, с помощью которого Земля начала "звучать" в космосе.

Проекты, такие как Breakthrough Listen и более ранний проект "Озма", исходили из предположения, что другие развитые цивилизации будут использовать схожие технологии. Логика была следующая: радиоволны могут распространяться на огромные расстояния. Однако позже оказалось, что такая стратегия имеет серьезные ограничения.

Почему радиосигналы — не панацея

С развитием технологий, таких как спутниковая связь, оптоволоконные сети и цифровые системы, Земля стала значительно менее "радиошумной". Это приводит к тому, что поиск радиосигналов может быть сосредоточен только на кратковременном этапе технологического развития цивилизаций.

Исследования, проведенные специалистами из Школы изучения Земли и космоса при Университете штата Аризона, показывают, что такая стратегия может быть примером антропоцентрической предвзятости. В работе также участвовали ученые из Beyond Center и других научных институтов. Статья с результатами исследования готовится к публикации в журнале PNAS Nexus.

Нехватка теоретических ориентиров

Авторы исследования отмечают, что SETI традиционно балансирует между двумя крайностями: поиском техносигнатур, сходных с человеческими, и попытками уловить аномалии, которые выходят за пределы известных астрофизических явлений. Такой подход осложняется тем, что нет четкого понимания того, как может выглядеть разум за пределами земного контекста.

"SETI охватывает два противоположных подхода: антропоцентричный поиск человекоподобных техносигнатур и попытки выявить аномальные сигналы, которые не соответствуют известным астрофизическим моделям. Поскольку мы не знаем, как может выглядеть разум в другом контексте, этой области необходимы более мощные теоретические рамки, которые помогут выявлять общие признаки жизни и разумной коммуникации, не требуя заранее составленных теорий", — пояснила соавтор исследования Эстель Жанин.

Взгляд со стороны биологии

Исследователи предлагают расширить рамки поиска, обратив внимание на коммуникацию нечеловеческих организмов на Земле. Коммуникация, как фундаментальная часть жизни, проявляется в различных формах — от химических сигналов до световых вспышек. Даже такие явления, как биологическая дезинформация, могут играть важную роль в эволюции сигналов.

Особое внимание ученых привлекли светлячки. Их брачные сигналы представляют собой эволюционно отточенные последовательности вспышек, которые легко различимы на фоне окружающей среды и при этом энергозатратны. Эти сигналы позволяют передавать информацию, не привлекая внимание хищников.

Пульсары как космический "фон"

В рамках исследования ученые использовали модель коммуникации светлячков и адаптировали её для астрофизического контекста. В качестве фона для передачи сигналов они выбрали пульсары — нейтронные звезды с регулярным излучением. Ранее пульсары рассматривались как потенциальные сигналы от внеземных цивилизаций после их открытия в 1967 году.

Модель включала данные о 158 пульсарах, расположенных в радиусе 5 килопарсеков от Земли, полученные с помощью Австралийского национального телескопа. В результирующую картину были добавлены искусственные сигналы, оптимизированные для различимости и минимизации энергозатрат. Результаты показали, что большинство пульсаров расходуют гораздо больше энергии на излучение, чем гипотетические "эволюционировавшие" сигналы.