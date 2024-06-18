На восточном участке Северо-Восточной хорды в Москве произошла крупная авария с участием грузовика MAN. Грузовик протаранил шестнадцать легковых автомобилей. Движение транспорта на этом участке дороги значительно затруднено.
По предварительным данным, водитель грузовика MAN, двигаясь по Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского, потерял контроль над управлением и врезался в ряд автомобилей, стоящих на светофоре.
В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, но люди не пострадали.
Госавтоинспекция Москвы рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты, так как движение на этом участке дороги осуществляется по одной полосе из трех.
Фото: From Wikimedia Commons/ order242 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
Американский производитель электрокаров Fisker обанкротился
Американский производитель электромобилей Fisker Inc. объявил о банкротстве спустя всего год после выпуска своей первой модели. Компания привлекла инвестиции в размере 1 миллиарда долларов для запуска своей деятельности, но быстро израсходовала эти средства и не смогла погасить долг перед своим основным инвестором.
Posta: отказ Анкары подключиться к санкциям Запада волнует Вашингтон
Нежелание Анкары подключаться к антироссийским санкциям волнует Штаты, пишет Posta. Анкара придерживается эмбарго только по решениям ООН, что вызывает недовольство в Белом доме.
"Леруа Мерлен" меняет своё название
Французская сеть гипермаркетов товаров для строительства и ремонта "Леруа Мерлен", которая в прошлом году передала управление своим российским подразделением местному менеджменту, объявила о ребрендинге. Новое название компании - "Лемана ПРО".
Доктор Галлямова раскрыла лучшие методы борьбы с целлюлитом: LPG, ICOONE, массажи
Пляжный сезон в разгаре, женщины горят желанием побыстрее распрощаться с ненавистной "апельсиновой коркой" и записываются в салоны и клиники. Какие антицеллюлитные процедуры в аппаратной косметологии сегодня на пике популярности?