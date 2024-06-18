На восточном участке Северо-Восточной хорды в Москве произошла крупная авария с участием грузовика MAN. Грузовик протаранил шестнадцать легковых автомобилей. Движение транспорта на этом участке дороги значительно затруднено.

По предварительным данным, водитель грузовика MAN, двигаясь по Северо-Восточной хорде в районе дома 11 по улице Дмитриевского, потерял контроль над управлением и врезался в ряд автомобилей, стоящих на светофоре.

В результате столкновения автомобили получили механические повреждения, но люди не пострадали.

Госавтоинспекция Москвы рекомендует водителям выбирать альтернативные маршруты, так как движение на этом участке дороги осуществляется по одной полосе из трех.