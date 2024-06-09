Победителем выборов в Европарламент в Чехии стало оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"), которое получило 26,1% голосов избирателей и выиграло 7 мест в ЕП.

Участвовали в голосовании 36,4% граждан, что почти на 8% больше, чем 5 лет назад, сообщает Чешское ТВ, ссылаясь на данные Чешского статуправления (ЧСУ).

В сообщении говорится, что предвыборные прогнозы оправдались — оппозиционное движение ANO одержало победу на выборах в ЕП с результатом 26,1%, и, по-видимому, сохранит свои 7 мест в ЕП.

Второе место заняла коалиция правящих либеральных партий SPOLU ("Вместе") с результатом 22,2% и 6 местами в ЕП, что на 2 меньше, чем ранее.

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