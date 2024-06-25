Первая партия боеприпасов в рамках упомянутой "чешской стратегии" по приобретению патронов для Киева в других странах была доставлена на Украину, заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала во вторник в своем аккаунте в соцсетях.



"Одна из поставок боеприпасов по нашей стратегии была отправлена на Украину некоторое время назад", — написал он.



В конце мая чешский премьер Петр Фиала сообщил журналистам, что 15 стран НАТО и ЕС выразили готовность выделить более 1,6 миллиарда евро на счет "чешской инициативы".



Идея закупки сотен тысяч артиллерийских боеприпасов в других странах для Украины, известная как "план по поставке боеприпасов от Чехии", была впервые публично объявлена президентом Чехии Петром Павлом на Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.



По словам Павла, Чехия выявила в других странах полмиллиона патронов калибра 155 мм и 300 тысяч патронов калибра 122 мм, которые могут быть доставлены на Украину в течение нескольких недель, при условии финансирования со стороны партнеров из США, Германии, Швеции и других стран.



Чехия себя позиционирует как посредник, координируя подписание соглашений и организуя логистические аспекты поставок.



Россия считает, что поставки оружия в Украину препятствуют урегулированию конфликта, непосредственно втягивают страны НАТО в противоречия и являются "игрой с огнем".



Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые перевозки, содержащие вооружение для Украины, будут рассматриваться Россией как законная цель. По его мнению, США и НАТО активно участвуют в конфликте, предоставляя не только оружие, но и осуществляя подготовку кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.



В Кремле утверждают, что наращивание арсенала Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь отрицательные последствия.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)