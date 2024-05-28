Украина должна обладать правом применять получаемое вооружение и за пределами своей территории, выразил мнение премьер-министр Чехии Петр Фиала, отвечая во вторник на пресс-конференции в Праге на соответствующий вопрос корреспондента.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "Украина имеет право", включая возможность нападать "на военные объекты на территории России". Он также сообщил, что "некоторые союзники" сняли соответствующие ограничения по ударам и "считают, что наступил момент для отмены других ограничений".



"Относительно заявления Столтенберга или других политиков относительно возможности Украины использовать ее получаемое вооружение за пределами своей территории, я считаю этот поступок вполне обоснованным. Украина — это государство, которое обороняется…, которое оберегает свою территорию, своих граждан. …(Украина) имеет все основания использовать все доступные средства для защиты", — прокомментировал премьер-министр Чехии.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что генсек НАТО Йенс Столтенберг, поддерживая право Украины воздействовать на территорию России западным вооружением, не может высказать свое личное мнение, поскольку он является официальным лицом. Кроме того, Песков добавил, что НАТО непосредственно вовлечена в конфликт на Украине.



Россия считает, что поставки вооружений Украине препятствуют урегулированию, непосредственно втягивают страны НАТО в конфликт и представляют собой "игру со огнем".



Лавров отметил, что любые поставки, содержащие оружие для Украины, станут законной целью для России. По его мнению, США и НАТО прямо участвуют в конфликте, не только поставляя оружие, но и готовя кадры на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле подчеркнули, что дополнительная вооруженность Украины со стороны Запада не способствует переговорам и окажет негативное воздействие.



Россия начала особую военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин описал ее как "защиту людей, которые в течение восьми лет подвергаются угнетению, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — это вынужденная мера, поскольку России не оставили других альтернатив, риски в области безопасности создали такие условия, при которых другие действия были невозможны.

Фото: www.flickr.com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)