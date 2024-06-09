Правоохранительные органы усилили меры безопасности во многих публичных местах Чехии в связи с поступившими данными о возможном теракте. Со ссылкой на источники о происходящем пишет новостной портал iDNES.
По сведениям iDNES, на данный момент большое внимание полиция уделяет железнодорожным станциям, городскому транспорту и торговым комплексам. Правоохранительные органы намерены замечать сомнительных людей и предотвращать возможные правонарушения.
Первый вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан рассказал, что на данный момент у полиции нет чётких данных о том, что кто-то собирается совершить покушение или теракт. Правоохранительные органы проводят ряд предохранительных мероприятий, дабы обезопасить население от какой-либо непредвиденной угрозы. Также он добавил, что для местных происходящее не влечёт особой опасности. В конце Вит Ракушан заверил, что если у правоохранительных органов появятся важные сведения, угрожающие жизням людей, то они обязательно об этом предупредят.
Вит Ракушан также поделился информацией о текущей работе правоохранительных органов в других странах. По его словам, полиция сейчас занята случаями покушения за границей. Сообщается, что предполагаемый правонарушитель был пойман, однако для общей безопасности пока необходимо проводить предохранительные мероприятия, сообщил Вит Ракушан в своих социальных сетях. Вопрос о возможной атаке террористов на территории небольшой страны в самом центре Европы поднимет Совет национальной безопасности Чешской Республики в понедельник.
Фото: Erik-Holm Langhof (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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