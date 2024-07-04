Чехия с 3 июля прекращает признавать небиометрические документы граждан РФ, их владельцам запрещен въезд на территорию страны, передает издание České noviny со ссылкой на соответствующее уведомление ведомства МИД.



По информации издания, "Чешская республика с 3 июля прекращает признание небиометрических паспортов Российской Федерации. Лица, у которых такие документы, не допускаются на территорию Чехии.



Эту информацию Министерство иностранных дел Чехии представило на совещании делегированных органов Европейского союза и обратило внимание других стран на необходимость принятия аналогичных мер. Дания уже ввела аналогичные ограничения".



По словам представительницы МИД Марианы Вернеровой, акты по данному вопросу все еще находятся в процессе выработки.



Согласно ее высказываниям, "Если гражданин России предъявит небиометрический паспорт в Чехии, будет считаться, что он находится в стране нелегально. На данный момент мы продолжаем работать над дальнейшими действиями в отношении таких лиц. (Новые меры были вызваны тем, что) небиометрические паспорта намного легче модифицировать и подделать", — сообщила Вернерова журналистам.



Издание уточнило, что биометрический паспорт — это документ, содержащий машиночитаемую информацию и биометрические данные.

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