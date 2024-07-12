В Москве неизвестные облили вход на территорию посольства Чехии на улице Юлиса Фучика, сообщает ТАСС.
Судя по кадрам, предоставленным ТГ-каналом "Осторожно, Москва", пострадал забор с табличкой, а также железная вращающаяся калитка у входа в дипмиссию. На турникет неизвестные повесили флаг США, измазанный красной краской. Также на асфальте перед посольством валяется флаг НАТО, облитый краской.
Сообщается, что рабочие уже отмыли большую часть краски, обстановка у здания спокойная.
Напомним, что ранее посла России в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии в связи с произошедшим накануне инцидентом в детской больнице в Киеве. Позже стало известно, что Змеевский отверг обвинения РФ в обстреле медучреждения и назвал заявления Праги безапелляционными.
Фото: commons.wikimedia.org/Aktron (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).
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