Министр иностранных дел Чешской Республики Ян Липавский инициировал встречу с послом России в Праге Александром Змеевским в связи со взрывами в одной из киевских больниц. Информация об этом была опубликована министром в социальной сети X.
Липавский сообщил о своем решении пригласить российского дипломата для передачи сообщения в Москву. Поводом для этого стали взрывы, произошедшие в детском медицинском учреждении украинской столицы.
8 июля в Киеве были зафиксированы взрывы, после чего местные власти сообщили об активации систем противовоздушной обороны. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о повреждениях в детской больнице "Охматдет", расположенной в Шевченковском районе.
По данным украинской службы чрезвычайных ситуаций, в результате инцидента пострадали 32 человека, включая восемь детей, а также погибли два человека. Киевские власти сообщили о значительных повреждениях нового корпуса "Охматдет", полном разрушении отделения токсикологии и нарушении всех коммуникаций.
9 июля в Киеве был объявлен день траура. В тот же день Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации в Украине.
Министерство обороны России не согласилось с заявлениями украинской стороны о целях ударов по Киеву. Ведомство утверждает, что имеющиеся фото- и видеоматериалы свидетельствуют о разрушениях, вызванных падением украинской ракеты ПВО, запущенной из комплекса, расположенного в городской черте. Российское оборонное ведомство подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Фото: From Wikimedia Commons/ Palickap (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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