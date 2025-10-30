Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Пожилой мужчина с потерей памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Красота и здоровье
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 17:01

Один кусочек в день — и мозг работает, как швейцарские часы

Японские учёные выяснили, что регулярное употребление сыра снижает риск деменции на 21%

Французы традиционно считаются большими любителями сыра — и не зря. Среднестатистический житель страны съедает около 26 килограммов этого продукта в год. Ассортимент впечатляет: почти 1 200 сортов — от мягких до выдержанных, от с голубой плесенью до твердых, прошедших термическую обработку. Но за гастрономическим удовольствием может скрываться нечто большее — новое исследование показало, что сыр способен приносить ощутимую пользу здоровью, включая защиту от когнитивных нарушений.

Сыр как фактор здоровья мозга

Недавняя японская работа, опубликованная в октябре 2025 года в журнале Nutrients, привлекла внимание ученых и врачей. Исследователи наблюдали более 8 000 участников старшего возраста и выяснили: те, кто ел сыр хотя бы раз в неделю, реже сталкивались с деменцией. За три года наблюдения заболевание развилось у 3,39% любителей сыра против 4,45% среди тех, кто его не употреблял вовсе.

Даже после корректировки данных с учетом других факторов питания — количества овощей, фруктов, мяса и рыбы — разница оставалась значимой. Регулярная порция сыра снижала риск деменции примерно на 21%.

По словам ученых, эффект хоть и умеренный, но воспроизводится в других наблюдениях, где связь между молочными продуктами и когнитивным здоровьем также подтверждается.

Почему сыр может защищать мозг

Сыр — источник белка и аминокислот, необходимых для нормальной работы нейронов. Он также содержит жирорастворимые витамины, особенно К2, которая регулирует усвоение кальция и поддерживает здоровье сосудов. Важен и селен — антиоксидант, защищающий клетки от старения, а также витамин E, участвующий в нейропротекции.

В процессе ферментации некоторые виды сыра формируют биоактивные пептиды и пробиотические культуры, способные воздействовать на "ось кишечник — мозг". Они регулируют воспаление и поддерживают баланс микрофлоры, что положительно отражается на памяти и внимании.

Сравнение популярных видов сыра

Тип сыра Особенности состава Влияние на здоровье
Плавленый Высокое содержание белка и кальция Умеренно полезен, но лучше выбирать без добавок
Камамбер, бри Источник витамина K2 и пробиотиков Поддерживает сосуды и когнитивные функции
Твердые сорта (пармезан, грюйер) Много белка, кальция, аминокислот Способствуют укреплению костей и нервной системы
С голубой плесенью Содержит ферменты и антиоксиданты Улучшает микрофлору и снижает воспаление

Как включить сыр в рацион: пошагово

  1. Выбирайте натуральные сорта. Читайте состав: чем меньше добавок, тем выше польза.

  2. Соблюдайте меру. 30-40 г в день достаточно для пользы без лишнего холестерина.

  3. Сочетайте с клетчаткой. Сыр отлично усваивается с овощами, зеленью и цельнозерновым хлебом.

  4. Экспериментируйте с видами. Включайте мягкие и твердые сыры, чтобы разнообразить рацион.

  5. Следите за хранением. Сыр быстро теряет вкус и свойства при перепадах температуры, поэтому держите его в бумаге или контейнере с отверстиями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупка дешевых плавленых сырков с растительными жирами.
    Последствие: повышенный уровень холестерина и воспаление сосудов.
    Альтернатива: натуральные сыры с маркировкой "без растительных жиров", например, моцарелла, гауда, пармезан.

  • Ошибка: употребление сыра натощак.
    Последствие: перегрузка поджелудочной железы.
    Альтернатива: добавляйте сыр к завтраку или обеду — с овощами или цельнозерновыми продуктами.

  • Ошибка: полный отказ от сыра при диете.
    Последствие: недостаток кальция и витаминов K и B12.
    Альтернатива: выбирайте нежирные сорта (рикотта, фета, творожный сыр).

А что если есть сыр каждый день?

Медики считают: ежедневная порция качественного продукта (20-30 г) не навредит, если нет непереносимости лактозы. Главное — не сочетать его с избытком соли и алкоголя. Регулярное употребление сыра может положительно влиять не только на мозг, но и на кости, кожу и уровень энергии благодаря комплексу витаминов группы B.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Источник белка, кальция, витамина K2 Высокая калорийность
Поддержка памяти и сосудов Возможное повышение давления при избытке соли
Пробиотики и ферменты для кишечника Риск непереносимости лактозы
Антиоксиданты и жирные кислоты Не подходит людям с аллергией на молочный белок

Часто задаваемые вопросы

Какой сыр полезнее всего для мозга?
Наиболее выраженный эффект показывают ферментированные сорта — камамбер, бри и рокфор. Они содержат больше пробиотиков и витамина K2.

Можно ли есть сыр при гипертонии?
Да, но стоит ограничить количество и выбирать сорта с пониженным содержанием соли, например моцареллу или фету.

Подходит ли сыр людям с непереносимостью лактозы?
Твердые и выдержанные сыры (пармезан, чеддер) почти не содержат лактозы и обычно хорошо переносятся.

Мифы и правда о сыре

Миф: сыр вызывает ожирение.
Правда: при умеренном употреблении он помогает контролировать аппетит и насыщает благодаря белку.

Миф: вегетарианцам нельзя есть сыр.
Правда: существует множество сортов без животных ферментов, включая халуми и рикотту.

Миф: все сыры вредны для сосудов.
Правда: натуральные ферментированные продукты, наоборот, укрепляют сосудистую стенку и уменьшают воспаление.

Три любопытных факта

  1. Во Франции производят более тысячи сортов сыра — почти на каждый день года.

  2. Самым калорийным считается пармезан, а самым легким — рикотта.

  3. В некоторых регионах Японии сыр начали добавлять даже в традиционные блюда — рамэн и окономияки, чтобы повысить их питательную ценность.

Исторический контекст

Первые упоминания о производстве сыра во Франции относятся к I веку до н. э. Позднее монахи Средневековья довели технологию выдержки до совершенства, а в XIX веке появилось промышленное производство. Именно тогда родились сорта, ставшие легендами: камамбер, бри, комте. Сегодня сыр остаётся не просто продуктом, а частью национальной идентичности — и, как показывают современные исследования, ещё и союзником здоровья.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

