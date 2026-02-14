Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 7:35

Беру чеснок и сыр — через 10 минут на столе румяный блин, который затмевает пиццу

Иногда для уютного перекуса достаточно самых простых продуктов. Чеснок и сыр превращаются в ароматный румяный блин, который легко соперничает с популярной сырной выпечкой. На приготовление уходит всего около десяти минут активного времени, а результат радует насыщенным вкусом и тянущейся начинкой. Об этом сообщает obchodpromiminko.

Простое тесто и насыщенная начинка

Основа блюда — дрожжевое тесто из доступных ингредиентов. Понадобится 200 г пшеничной муки, 5 г сухих дрожжей, столовая ложка сахара, половина столовой ложки соли, две столовые ложки оливкового масла и 120 мл тёплой воды. В чешских домах оливковое масло при необходимости заменяют рапсовым — структура теста от этого не страдает.

Дрожжи смешивают с сахаром и водой, затем добавляют муку и соль. Массу вымешивают до эластичности, формируют шар и смазывают его маслом. Тесто оставляют подниматься в тёплом месте при температуре 30-40 °C, пока объём не увеличится вдвое или даже втрое.

Начинка строится на сочетании 280 г моцареллы и 30 г пармезана. Моцареллу лучше натереть крупно — так она равномерно распределится и даст характерные "нитки" при разрезании. Пармезан добавляет выраженную солоноватую ноту, поэтому его количество регулируют по вкусу. При желании можно использовать другой твёрдый сыр, популярный в Чехии, однако текстура будет менее тягучей.

Чесночный акцент и выпекание

Отдельно готовят соус: половину столовой ложки измельчённого чеснока смешивают с двумя столовыми ложками размягчённого сливочного масла и одной столовой ложкой сливочного сыра. Эта смесь придаёт выпечке мягкость и насыщенный аромат.

Поднявшееся тесто делят на две части. Каждую раскатывают в прямоугольник толщиной около 5 мм и выкладывают на пергамент. Поверхность смазывают чесночным соусом, затем распределяют тёртую моцареллу, посыпают орегано и добавляют мелко натёртый пармезан.

Выпекают при температуре 210 °C примерно 8-10 минут. За это время края становятся золотистыми, а сыр полностью расплавляется. Готовый блин удобно нарезать ножом для пиццы и подавать горячим.

Подача и небольшие нюансы

Из указанного количества продуктов получается два блинчика. Их можно подать к вечернему чаю или кофе, а также использовать вместо хлеба к густому супу или овощному рагу. Благодаря дрожжевому тесту основа остаётся мягкой, а чесночный соус усиливает вкус сыра.

Если хочется сделать вкус более деликатным, можно уменьшить долю пармезана. Сливочный сыр в соусе не обязателен, однако именно он придаёт текстуре кремовость и объединяет все компоненты.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

