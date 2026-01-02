Решила, что сыр защищают мозг — а потом разобралась, что на самом деле могло сработать

Сыр — один из тех продуктов, вокруг которых постоянно идут споры: одни считают его слишком жирным, другие — почти идеальным источником питательных веществ. Теперь к этой дискуссии добавился новый аргумент: крупное шведское исследование связало более высокое потребление жирного сыра и сливок с более низким риском деменции. Но главный вывод статьи в том, что радоваться рано — есть важная оговорка, без которой результаты легко понять неправильно. Об этом пишет The Conversation.

Что показало шведское исследование

Авторы наблюдали 27 670 человек среднего и пожилого возраста в течение 25 лет. За это время деменция развилась у 3 208 участников. Исследование выявило две ключевые связи:

У людей без известного генетического риска болезни Альцгеймера употребление более 50 г жирного сыра в день было связано со снижением риска Альцгеймера на 13-17%. У тех, кто имел генетические факторы риска, такого эффекта не наблюдалось.

Потребление более 20 г жирных сливок в день оказалось связано со снижением риска деменции на 16-24% в целом.

При этом исследователи не нашли связи между риском деменции и употреблением молока (низко- или высокожирного), ферментированного или неферментированного молока, а также низкожирных сливок.

В чём "загвоздка": почему эти выводы нельзя читать буквально

Главная проблема подобных работ — они наблюдательные. То есть они фиксируют связи, но не доказывают, что именно сыр или сливки снижают риск деменции. И автор статьи подчёркивает: результаты нужно интерпретировать осторожно, потому что в игру могут вмешиваться другие факторы.

Во-первых, в исследовании люди, которые ели больше жирного сыра и сливок, в среднем:

были более образованными;

реже имели избыточный вес;

чаще имели более низкие показатели болезней, связанных с деменцией, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, гипертонию и диабет.

Это означает, что высокий уровень потребления сыра мог быть частью более здорового образа жизни в целом, а не самостоятельным "защитным фактором".

Эффект замены: сыр мог занять место более вредных продуктов

Вторая оговорка — возможный эффект замены. Польза может быть не от сыра как такового, а от того, что люди заменяли им красное или обработанное мясо. Исследования питания часто сталкиваются с такой проблемой: когда человек ест больше одного продукта, он автоматически ест меньше другого.

Эту гипотезу косвенно поддерживает ещё один вывод: шведское исследование не обнаружило связи между общим потреблением молочных продуктов и риском деменции среди участников, чей рацион оставался стабильным на протяжении пяти лет. То есть эффект мог проявляться именно в динамике питания и выборе альтернатив.

Почему учёные старались исключить "обратную причинность"

С деменцией есть ещё одна ловушка: заболевание развивается постепенно и может менять поведение человека задолго до диагноза. Например, человек может начать есть иначе, терять аппетит, забывать привычные продукты или хуже вспоминать, что он ел.

Чтобы снизить влияние этого эффекта, шведские исследователи:

исключили всех, у кого деменция была уже на старте; повторили анализ, исключив тех, у кого деменция развилась в первые 10 лет наблюдения.

Это не делает исследование "идеальным", но уменьшает вероятность, что изменения в рационе были следствием ранних стадий болезни.

А что говорят другие исследования: единого ответа нет

Автор отмечает: данные по молочным продуктам и здоровью мозга остаются неоднозначными. В целом в азиатских странах чаще видят пользу от молочного, чем в европейских исследованиях. Возможное объяснение — там ниже исходное потребление молока и сыра, поэтому умеренное увеличение даёт другой эффект.

В Европе тоже есть примеры, где сыр связывали с меньшим риском деменции: например, финское исследование мужчин среднего возраста показало снижение риска на 28% и выделило сыр как единственный продукт с такой связью. Также крупное британское исследование связывало меньший риск деменции с сочетанием рыбы, ежедневных фруктов и сыра раз в неделю. Но во всех этих работах сохраняется общий недостаток: люди самостоятельно сообщают о своём рационе, а это всегда риск ошибок.

Почему сыр теоретически может быть полезным для мозга

У жирного сыра действительно есть питательный профиль, который может поддерживать нервную систему. Он содержит жирорастворимые витамины A, D и K2, а также B12, фолиевую кислоту, йод, цинк и селен. Эти вещества связаны с нормальной работой нервных клеток и обменом веществ, а дефициты некоторых из них часто встречаются у пожилых людей.

Однако автор подчёркивает: эти данные не означают, что нужно специально увеличивать потребление сыра или сливок ради профилактики деменции.

Что можно вынести как практичный вывод

Главная мысль статьи — пищу нельзя рассматривать по одному продукту. Больше всего в исследованиях снова и снова подтверждаются диетические модели, а не "магические ингредиенты". Например, средиземноморский стиль питания, который устойчиво связывают с более низким риском деменции и болезней сердца, включает сыр — но в контексте овощей, рыбы, фруктов, цельнозерновых и общего баланса.

Поэтому результаты шведского исследования скорее говорят: жирные молочные продукты сами по себе не выглядят врагом, но и не становятся лекарством. Долгосрочное здоровье мозга опирается на умеренность, разнообразие и общий образ жизни — и это намного важнее, чем любой пункт на сырной доске.