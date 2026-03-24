Тонометр
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 20:17

Ошибка в измерениях может стоить здоровья: пришла пора проверить свой тонометр в Псковской области

Жители Псковской области смогут бесплатно проверить точность своих тонометров в рамках всероссийской акции "Будь уверен! Будь здоров!". Мероприятия пройдут с 6 по 8 апреля при поддержке регионального центра стандартизации и метрологии. Владельцы приборов получат не только данные об их исправности, но и профессиональные советы по эксплуатации. Акция нацелена на раннее выявление погрешностей в аппаратах, от работы которых зависят показатели сердечно-сосудистой системы.

График и адреса пунктов проверки

В Пскове специалисты будут ожидать граждан по адресу: Советская набережная, дом 10. Прийти можно с 9:00 до 16:00, сделав перерыв на обед с 13:00 до 14:00. Уточнить информацию или согласовать детали можно по телефону (8112) 331-332.

Для жителей Великих Лук организован отдельный пункт контроля на улице Некрасова, дом 8. Рабочее время приемной комиссии совпадает с псковской площадкой: с 9:00 до 16:00, однако технический перерыв здесь короче — с 12:00 до 13:00. Всю дополнительную информацию можно получить по номеру (81153) 7-89-00.

Специалисты метрологической службы проверят механизм на соответствие эталонным значениям давления. Это дает владельцам возможность убедиться, что домашний прибор показывает цифры, которым можно доверять при оценке рисков для здоровья.

Масштаб проблемы погрешностей

За годы проведения акции, стартовавшей в 2018 году, через руки специалистов прошли свыше 160 тысяч устройств. Статистика оказалась настораживающей: каждый десятый тонометр демонстрировал серьезные отклонения от нормы и был признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. В подобных случаях использование устройства способно исказить клиническую картину и привести к ошибкам в терапии.

"Регулярный контроль технического состояния домашних приборов для измерения давления — это не разовая мера, а важная составляющая заботы о жизнеобеспечении населения. Статистика десятипроцентных отклонений в работе техники наглядно демонстрирует, почему доверие к непроверенному оборудованию может быть опасным. Участие в подобных акциях позволяет вовремя выявить неисправность и предотвратить некорректную диагностику здоровья. Такая практика способствует формированию грамотного подходу к профилактике сердечно-сосудистых заболеваний на местах".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Специалисты отмечают, что точность измерений зависит не только от новизны прибора, но и от условий его хранения и износа внутренних механизмов. Даже дорогие модели со временем могут терять калибровку из-за механических повреждений или естественного старения компонентов. Бесплатная диагностика помогает владельцам понять, нужен ли им ремонт, замена манжеты или покупка нового аппарата.

Почему нельзя игнорировать калибровку

Артериальное давление остается индикатором первичного звена, отражающим готовность организма к нагрузкам. Ошибочные данные, которые выдает неисправный датчик, не позволяют пациенту вовремя заметить скачки давления, требующие немедленной корректировки. Именно поэтому региональное правительство призывает жителей не пренебрегать проверкой.

Длинные интервалы между поверками приводят к накоплению критических ошибок в работе мембран и клапанов тонометра. Игнорирование регулярного технического контроля может стоить владельцу упущенного времени при лечении гипертонии или других патологий системы кровообращения. Проверка занимает немного времени, но гарантирует уверенность в точности каждой цифры на мониторе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

