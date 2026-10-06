Пол выглядит ровным, а под ним пустота: стяжка в новостройке может испортить готовый ремонт

Свежая новостройка умеет обманывать взгляд: пол блестит, сверху всё ровно, а потом начинается настоящий ремонтный квест. Ламинат уже везут, кварцвинил лежит в упаковках, и вдруг выясняется, что под красивой картинкой прячутся пустоты, микротрещины и слабое сцепление с основанием. Если не проверить стяжку заранее, дорогой финишный слой потом может пойти волнами, заскрипеть или просто начать разрушаться. Алексей Подгорный, генеральный директор компании "Ремпас", рассказал, как быстро понять, годится ли основание под укладку или его придётся переделывать.

"Если пол простукивается глухо, значит, внутри есть пустоты или отслоения. Такой участок уже не стоит оставлять как есть, потому что под финишным покрытием он всё равно начнёт подводить. Сначала смотрят на звук, потом — на трещины и края у стен. Когда признаков сразу несколько, экономия выходит боком". генеральный директор компании Михаил Волков

Как проверить стяжку до укладки покрытия

Начинать нужно с простого инструмента — правила с уровнем. Его прикладывают к полу в разных направлениях: вдоль, поперёк и по диагонали, а затем смотрят, есть ли просвет между металлом и основанием. Проверку делают по всей площади, двигая правило примерно на полтора метра и каждый раз снова замеряя зазор рулеткой.

Для ламината и кварцвинила требования жёсткие: перепад не должен быть больше 2 миллиметров на 2 метра. Под плитку допускается до 4 миллиметров на 2 метра, а ковролин, наоборот, может простить больше огрехов. Поэтому сначала выбирают покрытие, а уже потом решают, выдерживает ли основание нужный режим.

Если измерения показывают отклонения от нормы, дальше выбор уже без романтики: либо выравнивать, либо переделывать. Смысл в том, чтобы не уложить дорогой материал на основание, которое потом заставит всё разбирать заново. Здесь ошибки с полом в новостройке обычно и вылезают — не на этапе замера, а уже после ремонта.

Какие дефекты ищут на полу

Простукивание — второй обязательный шаг. Берут киянку и проходят всю поверхность от угла к углу, не пропуская стыки со стенами и зоны у дверных проёмов, потому что именно там чаще всего всплывают слабые места. У хорошей стяжки звук везде одинаковый: звонкий, чистый, без провалов и "пустых" нот.

Если в одних местах звук глухой, а в других нормальный, значит, внутри уже есть отслоения или пустоты. Когда же звук заметно отличается по всей площади, качество основания нарушено сильнее, и оставлять его рискованно. Это тот случай, когда красивый внешний слой просто маскирует проблему.

Параллельно ищут трещины, даже совсем тонкие. Их удобно подсветить водой из пульверизатора: увлажнённая поверхность сразу показывает, где пошёл разлом. Ещё смотрят на вздутия, бугры и отслоения у стен — там, где стяжка легко поддевается шпателем или крошится от лёгкого удара, она уже не держится как надо.

Когда стяжку уже не спасти

Алексей Подгорный выделил три признака, при которых вопрос о замене уже практически решён. Первый — большие или множественные трещины, а не одна-две тонкие линии. Второй — глухой звук почти по всей площади, что указывает на пустоты и отслоения.

Третий признак — когда стяжка отходит от основания кусками, осыпается или явно "гуляет" при постукивании молотком. Такая поверхность под финишным покрытием всё равно начнёт разрушаться, и это уже вопрос времени, а не везения. Если совпали хотя бы два признака, основание лучше не уговаривать, а менять.

Демонтаж занимает несколько дней, а новая стяжка потом ещё сохнет 2-3 недели — срок зависит от толщины и влажности. Если ждать некогда, используют быстротвердеющие самовыравнивающиеся смеси: они набирают прочность за несколько суток. В этом же ряду полезно держать в голове и проверку перед приёмкой квартиры, потому что слабые места в новостройке редко приходят по одному.

"Проверять стяжку нужно не только по центру комнаты, но и у стен, в углах и возле проёмов. Там дефекты проявляются чаще, чем на открытой площади. Если поверхность звучит неровно, лучше не надеяться, что покрытие всё спрячет. Ламинат и кварцвинил слабое основание не прощают". строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Артём Кожин

Когда можно обойтись без демонтажа

Если простукивание везде даёт ровный звонкий звук, а больших трещин и отслоений нет, стяжку можно оставить. Но оставить — не значит сразу стелить сверху покрытие и забыть. Сначала основание доводят до нормального состояния, иначе вся экономия быстро закончится.

Когда поверхность гладкая, но есть отдельные ямы или мелкие перепады, помогает наливной пол. Он заполняет углубления и делает поверхность ровной, при этом сохнет быстрее, чем новая стяжка. Это дешевле полного демонтажа, хотя материал и работа всё равно требуют затрат.

Если стяжка прочная, но шероховатая или с небольшими буграми, её шлифуют машиной по бетону. А когда основание слабое, но сносить его не хочется, поверх заливают армированный наливной пол со стекловолоконной сеткой. Такой вариант не чудо, а компромисс: он распределяет нагрузку и помогает не пустить трещины дальше.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли класть кварцвинил на стяжку с мелкими дефектами?

Можно только после проверки и выравнивания, если перепады укладываются в допуск. Для этого покрытия основание должно быть особенно ровным.

Чем опасны пустоты под стяжкой?

Пустоты со временем приводят к отслоению и разрушению покрытия сверху. Сначала появляется глухой звук, потом начинаются проблемы уже на готовом полу.

Нужно ли проверять пол, если визуально он гладкий?

Да, потому что внешний вид часто обманывает. Под гладкой поверхностью могут скрываться микротрещины и слабая адгезия.

Что выбрать: демонтаж или выравнивание?

Если дефекты точечные, обычно хватает выравнивания или шлифовки. Если трещин много и основание отходит от плиты, лучше не тянуть и делать замену.

Проверено экспертом: строитель, специалист по строительству и ремонту жилых объектов Артём Кожин

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