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Мужчина показывает девушке автомобиль
Мужчина показывает девушке автомобиль
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Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 18:16

Идеальный вид кузова скрывает капитальный провал: владелец рискует потерять огромные деньги

При покупке автомобиля многие сталкиваются с проблемой "чек энжин". Кузов может быть в идеальном состоянии, а двигатель работать ровно, но это не гарантирует отсутствие скрытых проблем. Продавец, заметив желтую лампочку на панели, часто поспешит оправдаться: "Это из-за плохого бензина, я не успел в сервис." Но не стоит верить на слово — ошибки в системе могут сигнализировать о серьезных неисправностях.

"Игнорирование лампочки "чек энжин" может привести к серьезным поломкам и очень дорогому ремонту, поэтому всегда стоит проводить полную диагностику перед покупкой."

Автоэксперт Иван Рогов

Почему не стоит игнорировать чек энжин

Когда загорается лампочка "чек энжин", это сигнал об аварийном режиме работы двигателя. Блок управления отключается от показаний датчиков и начинает подавать топливо по средним заводским значениям. Это приводит к недостаточному сгоранию и забиванию катализатора керамическими остатками. Последствия могут быть фатальными для двигателя.

Многие водители продолжают эксплуатировать автомобиль с включенным "чек энжин". Что кажется мелочью, может обернуться большими проблемами. Вроде бы мелкая неисправность может развиться в серьезные повреждения внутренних компонентов двигателя, что потребует дорогостоящего ремонта.

Затягивание с ремонтом не только повышает расходы на обслуживание, но и может привести к полной замене мотора. За ремонт могут потребовать сотни тысяч рублей, если проблема уже пришла в запущенную стадию.

Как проверить пробег с лампочкой MIL

Для проверки состояния автомобиля стоит воспользоваться сканером ELM327 и специализированной программой, например, Torque. С ее помощью можно узнать, как долго автомобиль работал с активной ошибкой. Есть параметр PID 21, который показывает, какое расстояние прошло с момента включения лампочки.

Если после диагностики пробег значительно больше того, что утверждает продавец, это станет однозначным поводом для сомнений. Например, если показания сканера показывают 8500 километров, можно говорить о запущенной проблеме и намеренной эксплуатации автомобиля с неисправностью.

Но если пробег небольшой, например, 15 километров, следует выяснить, в чем именно заключается проблема и какова стоимость ее устранения.

Оценка стоимости ремонта

Когда ошибка диагностирована, важно понять, во сколько она обойдется. Помните, что игнорировать лампочку "чек энжин" нельзя. Она может стать началом серьезных проблем с автомобилем, которые потребуют больших затрат на ремонт.

"Неправильное обращение с автомобилем, когда игнорируется сигнализация о неисправности, может привести к катастрофическим последствиям. Рекомендуется всегда проводить полную диагностику перед покупкой и следить за состоянием автомобиля."

Автоюрист Сергей Герасимов

FAQ

Что такое код ошибки чек энжин?
Это код, который сигнализирует о проблемах в системе двигателя, которые требуют внимания.
Как проверить наличие ошибок в автомобиле?
Для этого используются сканеры диагностики, такие как ELM327, которые могут подключаться к автомобилю через телефон.
Можно ли ездить с включенным чек энжин?
Нет, это может привести к неполадкам в двигателе и дорогостоящему ремонту.
Как узнать стоимость ремонта автомобиля с чек энжин?
Можно использовать приложения для диагностики, которые дают информацию о типичных ошибках и ценах на их устранение.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов

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Автор Дмитрий Сафронов
Дмитрий Сафронов — автоэксперт, инженер-механик (НГТУ) с 15-летним стажем. Специалист по подготовке и испытаниям внедорожной техники в экстремальных условиях.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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