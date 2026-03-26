Миллиарды на высоту: в горных районах Чечни начинается масштабная перестройка инфраструктуры

В 2026 году власти Чеченской Республики направят более 5 миллиардов рублей на развитие горных районов региона. Финансирование пойдет на строительство и капитальный ремонт 41 социального объекта, охватывающего сферы образования, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Программу реализации 212 мероприятий утвердили на встрече главы республики Рамзана Кадырова и премьер-министра Магомеда Даудова в Грозном. Помимо социальной инфраструктуры, текущие планы включают завершение масштабного туристического проекта "Ведучи" и возведение новых энергетических и гостиничных объектов.

Масштабные инвестиции в социальную сферу

Основную часть выделенного бюджета, составляющего 5,4 миллиарда рублей, направят на обновление критически важных объектов. Председатель правительства республики Магомед Даудов уточнил, что программа включает комплекс мероприятий по модернизации районных центров, что должно повысить качество жизни местных жителей. План действий был сформирован в соответствии с утвержденными государственными программами региона.

В настоящий момент профильные ведомства активно занимаются оформлением государственных контрактов. От точности соблюдения графиков заключения договоров зависит скорость начала строительных работ и освоение выделенных средств в течение предстоящего календарного года. Ответственные органы ведут строгий контроль за каждым этапом подготовки документации.

Развитие удаленных территорий требует комплексного подхода, где учитываются не только физические строения, но и доступность услуг для населения. Внимание к горным районам обусловлено необходимостью выравнивания уровня инфраструктуры по всей республике. Создание новых образовательных учреждений и коммунальных сетей станет фундаментом для дальнейшего экономического роста данных муниципалитетов.

Развитие туризма и энергетики

Одним из ключевых событий следующего года станет завершение создания спортивно-туристического комплекса "Ведучи". Этот проект оценивается в сумму более 25 миллиардов рублей и рассматривается как главный двигатель притока отдыхающих в республику. Развитие туристического кластера напрямую влияет на создание новых вакансий для местных жителей.

Параллельно в республике продолжаются работы на других промышленных объектах. Строители возводят новую гостиницу в комплексе "Кезеной-Ам", которая расширит номерной фонд для гостей региона. Также идет активное строительство малой гидроэлектростанции "Нихалойская", что позволит обеспечить энергетическую автономность отдельных горных участков.

"Реализация столь масштабных проектов в условиях сложного горного ландшафта требует высокой концентрации управленческих ресурсов. Инвестиции в инфраструктуру — это не просто стройка, а создание нового каркаса для социального капитала региона. Успех таких инициатив измеряется доступностью качественных услуг для каждого жителя и созданием реальных возможностей для местной экономики. Комплексный подход к обновлению объектов — единственно верный путь для устойчивого развития удаленных территорий." Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Адресное содействие населению

Помимо развития крупных инфраструктурных узлов, власти республики делают акцент на прямой поддержке семей с низким уровнем дохода. Для этого в регионе активно внедряется практика заключения социальных контрактов, позволяющих людям получить средства на самозанятость или развитие личного подсобного хозяйства.

К настоящему моменту уже оформлено 254 контракта на общую сумму 44 миллиона рублей. Эти меры призваны помочь более 250 семьям реализовать собственные экономические инициативы в различных сферах. Подобная модель микрофинансирования помогает снизить уровень безработицы в сельской местности и стимулирует деловую активность граждан.

Программы поддержки тесно увязаны с общим планом социально-экономического развития горных районов. По словам Магомеда Даудова, суммарно по всем направлениям предусмотрены 212 мероприятий, направленных на повышение благосостояния населения. Такая стратегия позволяет интегрировать локальные инициативы в общую систему республиканского развития.