озеро Казеной-Ам, Чечня
© commons.wikimedia by Наталия Рыбасенко is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 12:59

Миллиарды на высоту: в горных районах Чечни начинается масштабная перестройка инфраструктуры

В 2026 году власти Чеченской Республики направят более 5 миллиардов рублей на развитие горных районов региона. Финансирование пойдет на строительство и капитальный ремонт 41 социального объекта, охватывающего сферы образования, коммунального хозяйства и транспортной инфраструктуры. Программу реализации 212 мероприятий утвердили на встрече главы республики Рамзана Кадырова и премьер-министра Магомеда Даудова в Грозном. Помимо социальной инфраструктуры, текущие планы включают завершение масштабного туристического проекта "Ведучи" и возведение новых энергетических и гостиничных объектов.

Масштабные инвестиции в социальную сферу

Основную часть выделенного бюджета, составляющего 5,4 миллиарда рублей, направят на обновление критически важных объектов. Председатель правительства республики Магомед Даудов уточнил, что программа включает комплекс мероприятий по модернизации районных центров, что должно повысить качество жизни местных жителей. План действий был сформирован в соответствии с утвержденными государственными программами региона.

В настоящий момент профильные ведомства активно занимаются оформлением государственных контрактов. От точности соблюдения графиков заключения договоров зависит скорость начала строительных работ и освоение выделенных средств в течение предстоящего календарного года. Ответственные органы ведут строгий контроль за каждым этапом подготовки документации.

Развитие удаленных территорий требует комплексного подхода, где учитываются не только физические строения, но и доступность услуг для населения. Внимание к горным районам обусловлено необходимостью выравнивания уровня инфраструктуры по всей республике. Создание новых образовательных учреждений и коммунальных сетей станет фундаментом для дальнейшего экономического роста данных муниципалитетов.

Развитие туризма и энергетики

Одним из ключевых событий следующего года станет завершение создания спортивно-туристического комплекса "Ведучи". Этот проект оценивается в сумму более 25 миллиардов рублей и рассматривается как главный двигатель притока отдыхающих в республику. Развитие туристического кластера напрямую влияет на создание новых вакансий для местных жителей.

Параллельно в республике продолжаются работы на других промышленных объектах. Строители возводят новую гостиницу в комплексе "Кезеной-Ам", которая расширит номерной фонд для гостей региона. Также идет активное строительство малой гидроэлектростанции "Нихалойская", что позволит обеспечить энергетическую автономность отдельных горных участков.

"Реализация столь масштабных проектов в условиях сложного горного ландшафта требует высокой концентрации управленческих ресурсов. Инвестиции в инфраструктуру — это не просто стройка, а создание нового каркаса для социального капитала региона. Успех таких инициатив измеряется доступностью качественных услуг для каждого жителя и созданием реальных возможностей для местной экономики. Комплексный подход к обновлению объектов — единственно верный путь для устойчивого развития удаленных территорий."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Адресное содействие населению

Помимо развития крупных инфраструктурных узлов, власти республики делают акцент на прямой поддержке семей с низким уровнем дохода. Для этого в регионе активно внедряется практика заключения социальных контрактов, позволяющих людям получить средства на самозанятость или развитие личного подсобного хозяйства.

К настоящему моменту уже оформлено 254 контракта на общую сумму 44 миллиона рублей. Эти меры призваны помочь более 250 семьям реализовать собственные экономические инициативы в различных сферах. Подобная модель микрофинансирования помогает снизить уровень безработицы в сельской местности и стимулирует деловую активность граждан.

Программы поддержки тесно увязаны с общим планом социально-экономического развития горных районов. По словам Магомеда Даудова, суммарно по всем направлениям предусмотрены 212 мероприятий, направленных на повышение благосостояния населения. Такая стратегия позволяет интегрировать локальные инициативы в общую систему республиканского развития.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Деньги любят тишину и счёт: жители Северной Осетии массово осваивают секреты личного бюджета вчера в 10:29

Жители республики массово сели за парты, чтобы разобраться в основах управления бюджетом, защитить свои сбережения и избежать опасных кредитных ловушек.

Читать полностью » Больше, чем просто прогулка: в Ингушетии запускают масштабный челлендж для оздоровления организма 24.03.2026 в 13:54

Весенняя активность охватит улицы региона, предлагая жителям пересмотреть отношение к привычному движению и превратить повседневные пути в тренировку.

Читать полностью » Тихая гавань вместо шторма: как Дагестан за год радикально сменил курс своей экономики 24.03.2026 в 13:53

Регион совершил резкий рывок в общероссийских рейтингах, удивляя экспертов переменами в финансовом поведении жителей и новыми логистическими векторами.

Читать полностью » Системный подход к сохранению наследия: достижение Дагестана отметили на уровне Минпросвещения 24.03.2026 в 13:49

Экспертное сообщество подвело итоги реализации всероссийских программ по увековечиванию памяти выдающихся соотечественников в образовательных средах.

Читать полностью » Морской шелковый путь: как дагестанский порт стал главным выходом для урожая в Иран 24.03.2026 в 13:46

Махачкалинский порт усиливает позиции в международной торговле, становясь важным звеном в цепочке поставок сельскохозяйственной продукции в страны Запада.

Читать полностью » Боксерский десант высадится в Махачкале: масштабное шоу обещает собрать полные трибуны 24.03.2026 в 13:42

Махачкала готовится стать центром притяжения для мирового боксерского сообщества, принимая атлетов высшего класса на обновленной городской арене.

Читать полностью » Пятьсот тысяч историй болезней: чеченские медики подвели черту под годовым мониторингом 23.03.2026 в 16:58

Итоги масштабного медицинского мониторинга в республике вскрыли неочевидные факторы, которые влияют на формирование физического состояния юных жителей.

Читать полностью » Двойная тяга в цеху: в Ставрополе готовят станок, способный делать две детали сразу 23.03.2026 в 16:58

Студенты спроектировали промышленное устройство, которое решает главную проблему малого бизнеса, объединяя разрозненные процессы в единый быстрый цикл.

Читать полностью »

