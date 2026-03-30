Магас, столица Республики Ингушетии
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:17

Мифы оживают в степях: огромный некрополь на Кавказе может оказаться легендарной столицей аланов

В Чеченской Республике археологи исследовали Майртупский могильник, масштаб и артефакты которого указывают на возможную связь с Магасом — легендарной столицей средневековых аланов. Работы проводились в рамках охранных раскопок перед прокладкой газопровода "Новогрозный — Сержень-Юрт". Руководитель Кавказской экспедиции Института археологии РАН Владимир Малашев заявил, что размеры памятника, достигающие 350 гектаров, и обнаруженные находки делают эту версию наиболее состоятельной в научной среде. Объекты датируются промежутком от VI до XV веков.

Масштаб открытия и версия о Магасе

Исследование Майртупского памятника началось в ходе масштабных спасательных работ, вызванных подготовкой к строительству инфраструктурного объекта. Археологи установили, что слои памятника охватывают длительный исторический период, начиная с формирования некрополя аланской культуры в VI веке. Постепенно на этой территории выросло крупное поселение, претендующее на статус одного из политических центров средневековой Алании.

Инициатором гипотезы выступил чеченский исследователь Азамат Ахмаров, обративший внимание ученых на беспрецедентную площадь комплекса и специфические находки. В том числе речь идет о нумизматических артефактах, которые позволяют переосмыслить статус объекта как полноценного укрепленного поселения городского типа. Высокий уровень организации пространства соответствует описаниям, дошедшим до наших дней через арабские письменные источники средневековья.

"Наш чеченский коллега Азамат Ахмаров обратил внимание на большие размеры этого памятника — его площадь составляла около 350 гектар, а также на необычный набор связанных с ним находок, в том числе монетного характера. По его мнению, Майртупское представляет собой не просто поселение, а укрепленный город, который хорошо соответствует тому, где находился город Магас в соответствии с арабскими хрониками того времени. Мы планируем продолжить раскопки для проверки этой гипотезы. Если она подтвердится, то это станет большим событием, так как Магас пытались найти многие исследователи на протяжении десятилетий".

Географические уточнения и летописи

Научный интерес к Майртупскому объекту подкрепляется данными авторитетных летописцев прошлого. Ибн-Руста в X веке и Аль-Бакри в XI веке указывали, что путь до Магаса от дагестанского царства Серир занимал три дня. Географическая привязка к территории современного региона выглядит достаточно убедительно для экспертов РАН.

Ранее научное сообщество неоднократно пыталось идентифицировать локацию Магаса, предлагая различные памятники Северного Кавказа. Большинство этих версий вызывали затяжные дискуссии и не находили однозначного подтверждения. Представленная находка рассматривается как наиболее аргументированная попытка разрешить загадку, которая занимала умы историков на протяжении многих лет.

Команда экспедиции Института археологии РАН подчеркивает, что отсутствие резких противоречий между археологическим контекстом и письменными свидетельствами делает Майртупское приоритетным объектом для дальнейших полевых работ. Систематизация полученных данных станет следующим шагом в обосновании этой теории.

Восполнение исторических пробелов

Помимо поиска столицы Алании, масштабные раскопки в зоне прокладки газопровода принесли ценные сведения о развитии региона в другие эпохи. Слои находок охватывают огромный временной отрезок от периода медно-каменного века, или халколита, до времен Золотой Орды и финала XV столетия. Это значительно обогащает базу знаний об этнических и экономических процессах на Северном Кавказе.

Заместитель директора Комплексного научно-исследовательского института имени Ибрагимова РАН Аббаз Осмаев отмечает, что полученные материалы способствуют серьезной корректировке древней и средневековой истории республики. Существующие ранее "лакуны" или разрывы в летописи региона постепенно заполняются фактическим археологическим материалом, полученным в ходе спасательных работ.

Системный подход к изучению каждого слоя некрополей и поселений превращает инфраструктурный проект в важную веху академической науки. Эксперты уверены, что комплексный анализ артефактов даст возможность выстроить целостную картину развития территорий, которые долгое время оставались недостаточно изученными в контексте глобальной истории Кавказа. Источник издание ТАСС.

