Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Алкоголь на баре
Алкоголь на баре
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 11:29

Никаких рюмок — только здоровье: Чечня объявила войну алкоголю и показывает результат

В феврале Чечня стала единственным регионом России с почти нулевым потреблением алкоголя. По данным РИА Новости, на душу населения пришлось 0,04 литра за последние 12 месяцев. Это минимум по всей стране. Ингушетия показала 0,6 литра, Дагестан — 0,9 литра. Общее потребление в России упало до 7,87 литра на человека за год, против 8,39 литра годом ранее.

Чечня лидирует с минимумом

Чечня в феврале выделилась среди всех регионов. Потребление алкоголя на душу населения составило всего 0,04 литра за 12 месяцев. Такой уровень близок к нулю и не имеет аналогов в стране. Биохимия здесь проста: минимум этанола в крови снижает нагрузку на печень и сердечно-сосудистую систему.

Региональные традиции играют роль в этом. Мусульманские обычаи ограничивают продажу и употребление спиртного. Физика процесса тоже на стороне трезвости — меньше калорий от алкоголя, легче контроль веса. Население отмечает рост энергии в повседневной жизни.

"Низкие показатели в Чечне — итог целенаправленной политики и культурных норм. Это сказывается на демографии: меньше случаев цирроза и аварий. Экономика выигрывает от здорового населения, меньше трат на медицину. Антропология подтверждает: в таких регионах крепче социальные связи."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Эксперты связывают успех с комплексным подходом властей. Запреты на рекламу и торговлю работают годами. Результат виден в статистике здоровья.

Соседи по Кавказу следуют за ней

Ингушетия отстает ненамного — 0,6 литра на человека. Дагестан держит 0,9 литра за год. Эти цифры в десятки раз ниже средних. Антропология Кавказа объясняет: клановые традиции ставят трезвость во главу угла.

Кабардино-Балкария в пятерке с 2,1 литра. Карачаево-Черкессия — 2,65 литра. Здесь тоже строгие нормы. Биохимия добавляет: низкий уровень снижает риск гипертонии от этанола.

Сравнение показывает общий тренд на Северном Кавказе. Физика мозга без алкоголя — лучше концентрация. Жители отмечают спокойствие в семьях.

Общая динамика по России

Менее 5 литров потребляют в Ставропольском крае, Тыве и Москве. Это вторая группа лидеров. Средний по стране упал до 7,87 литра в феврале. Год назад было 8,39 литра — прогресс налицо.

Смертельная доза — 4,5 промилле в крови, как ранее писали в KP.RU. Такая концентрация приводит к коме. Биохимия крови меняется драматично: остановка дыхания. Риски реальны для всех регионов.

Снижение потребления продолжается. Факторы — контроль цен и образования. Антропология масс: меняются привычки целых поколений.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Елена Гаврилова
Елена Гаврилова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС) с 15-летним стажем. Специалист по развитию территорий и социальным реформам.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Башни Ингушетии раскрыли тайный код Средневековья после необыкновенных находок 08.12.2025 в 19:01
Средневековье, спрятанное в камне: раскопки в Ингушетии обнаружили артефакты, меняющие историю региона

В башенном комплексе Нижний Пуй нашли украшения и предметы быта, которые помогают восстановить детали жизни горцев Средневековья и понять их эстетические привычки.

Читать полностью » В Дагестане рухнул Хушетский мост, придавлены машины и погиб человек 04.12.2025 в 23:10
Хушетский мост сложился, как карточный домик: машины придавлены, есть погибшие

В горном районе Дагестана обрушился Хушетский мост: конструкция упала на автомобили, есть погибший, спасатели продолжают разбор завалов.

Читать полностью » После слов Путина о готовности 03.12.2025 в 23:34
Сразу будут извиняться: Кадыров сделал громкое заявление после выступления Путина

Рамзан Кадыров прокомментировал слова Владимира Путина о готовности России к возможному конфликту с Европой и обратился к президенту с резонансным вопросом.

Читать полностью » В Дагестане ИИ начал работать в благотворительном приложении Tooba 03.12.2025 в 14:30
Когда нейросети спасают жизни: уникальная система из Дагестана сама находит тех, кому нужна помощь

В Дагестане приложение Tooba внедрило ИИ в благотворительность: ассистенты обрабатывают до 80% запросов, а разработчики создают новые инструменты для прозрачной помощи.

Читать полностью » Власти Ингушетии намерены свести гепатит С к минимуму уже к 2030 году 01.12.2025 в 20:24
Лечение, которое стало реальностью: регион намерен победить гепатит С в ближайшие годы

Ингушетия развивает новую систему диагностики и лечения гепатита С: власти рассчитывают свести заболеваемость к минимуму и полностью победить вирус к 2030 году.

Читать полностью » Эксперты назвали КБР самым перспективным регионом СКФО по трудоустройству 01.12.2025 в 20:13
Регион, где зарплаты опередили ожидания: Кабардино-Балкария возглавила рейтинг перспектив труда

Кабардино-Балкария стала лидером СКФО по перспективам трудоустройства: эксперты оценили медианные зарплаты, безработицу и доверие к местному рынку труда.

Читать полностью » Shot: Неизвестный попытался зарезать полицейского на блокпосту в Дагестане 30.11.2025 в 22:01
Нападение у Дербента: на блокпосту, где уже гремели трагедии, произошла новая атака

На блокпосту под Дербентом неизвестный попытался напасть на полицейского, и происшествие вновь подняло тему безопасности в точке, где уже происходили трагедии.

Читать полностью » В Махачкале загорелась кровля мебельного цеха площадью 400 м² — МЧС Дагестана 30.11.2025 в 21:06
Мебель не успели собрать — её уже пожирал огонь: жители Махачкалы наблюдали редкое зрелище

В махачкалинском мебельном цехе вспыхнул пожар, стремительно охвативший кровлю. Спасатели оперативно локализовали огонь, но причины возгорания пока остаются неясными.

Читать полностью »

Новости
СФО
Туристический магнит в горах: как игорная зона Республики Алтай изменит лицо региона
СФО
В поисках глубины: как генетика поможет понять миграционные маршруты редких птиц в Алтае
СФО
Родом с юга: свежая черемша уверенно завоевывает сердца красноярцев и полки магазинов
Недвижимость
Коридор сокровищ превращается в ловушку: обычный мусор у двери может стоить жизни и больших денег
СФО
Светила бизнеса из Красноярска вошли в топ мировых миллиардеров: как им это удалось
СКФО
Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана
СКФО
Долги стали заложником: дерзкое похищение в Дагестане ставит под угрозу безопасность жителей
ЮФО
Студень вместо рыбы: Азовское море захватила огромная масса, способная омолодить миллионы лиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet