Побег из офиса на 30 дней: в какие 3 страны россияне массово бросают работу и уезжают на целый месяц

Знакомая вернулась из отпуска в конце мая, рассказывала: "В прошлом году на эти же деньги я могла позволить себе неделю в Турции, а сейчас — только четыре дня". Цены на отдых продолжают удивлять, но чтобы совсем уж отчаяться, пока нет причин. Россияне по-прежнему могут отправиться за границу, не опустошая кредитку. Турция, Египет и даже куда более экзотические направления — все еще в пределах досягаемости, если знать, где искать.

"Турция, как ни крути, остается лидером в списке самых доступных направлений для россиян. Египет держит вторую позицию, а вот Китай и Таиланд, которые раньше делили третье место, теперь идут вместе. Объединенные Арабские Эмираты выбыли из тройки лидеров из-за общей напряженности в ближневосточном регионе. Замыкает пятерку самых бюджетных стран Вьетнам. Важно понимать, что везде можно найти варианты для экономного отдыха. Даже в таких популярных местах, как Таиланд, Китай и Турция, реально уложиться в 100 долларов в день на человека, если правильно спланировать поездку." Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян

Самые бюджетные страны для отпуска

Турция по-прежнему удерживает первое место как самое доступное направление для отдыха россиян, подтвердил Алексан Мкртчян. Этот выбор обусловлен не только ценой, но и развитой инфраструктурой, предлагающей широкий спектр услуг на любой кошелек. Благодаря налаженным чартерным программам и большому количеству предложений, попасть на турецкие берега можно без особых затрат.

На второй строчке рейтинга расположился Египет. Страна фараонов привлекает туристов не только пирамидами и древностями, но и возможностью бюджетного пляжного отдыха на Красном море. Несмотря на изменения в мире, Египет остается востребованным благодаря соотношению цены и качества предлагаемых туров.

Третье место разделили Китай и Таиланд. Обе страны предлагают разнообразные варианты для отдыха, от шумных мегаполисов до уединенных пляжей. Китай, в частности, удивляет своими предложениями, где элитный отдых в чайной деревне может обойтись как обычные выходные. Таиланд же продолжает привлекать любителей экзотики, несмотря на введенный туристический сбор.

Сколько стоит день на курорте?

По словам эксперта, ключевое преимущество этих направлений — возможность уложиться в весьма скромный бюджет. Ориентировочная сумма в 100 долларов США в день позволяет комфортно отдохнуть практически везде, будь то солнечный Египет, бурлящий жизнью Китай или экзотический Таиланд. Это включает в себя проживание, питание и базовые развлечения, что делает данные направления особенно привлекательными для самостоятельных путешественников.

Кстати, для тех, кто ищет способы максимально сэкономить на проживании, существует хаусситтинг - возможность бесплатно жить в домах местных жителей, ухаживая за их питомцами. Это совсем другой уровень бюджетных путешествий, который может сделать любую поездку гораздо дешевле.

В пятерку самых доступных стран также вошел Вьетнам, известный своими живописными пейзажами и низкой стоимостью жизни. Эта страна становится все более популярной среди россиян, ищущих экзотические, но при этом недорогие варианты для отпуска.

"Россияне стали умнее планировать свой отдых. Они больше не ищут стандартные пакетные туры, а стремятся комбинировать разные направления, совмещать активный отдых с пляжным, планировать заранее. Эта тенденция наблюдается и во внутреннем туризме: люди выбирают автопутешествия, походы, кемпинги, исследуют удаленные уголки нашей страны. Такой подход позволяет не только сэкономить, но и получить более насыщенный и интересный опыт от поездки." Эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Как россияне планируют поездки в 2025–2026

Сезон 2025-2026 ознаменовался новым подходом к планированию отпусков. Вместо привычных готовых туров россияне все чаще выбирают самостоятельные путешествия. Эта тенденция проявляется в желании комбинировать несколько стран в рамках одной поездки, исследуя максимум за отведенное время. Такой подход требует более детального планирования, но наградой становится уникальный маршрут, составленный под себя.

Заранее спланированные поездки и комбинирование различных видов отдыха — еще одна заметная черта нового сезона. Активные приключения, будь то пешие походы или экстремальные виды спорта, успешно сочетаются с расслабляющим пляжным досугом, предлагая путешественникам разнообразие впечатлений. Аналогичные тенденции наблюдаются и на внутреннем туристическом рынке.

Автопутешествия, выезды на природу с палатками (кемпинги) и поездки в живописные, но менее туристические регионы России набирают обороты. Люди ищут новые маршруты и способы провести отпуск, подальше от проторенных дорог. Даже виртуальные экскурсии, например, по крышам Петербурга, становятся частью планирования, хотя и вызывают вопросы у экспертов.

Спрос на долгие путешествия растет

На фоне общих тенденций к более осознанному и длительному отдыху, в 2026 году отмечен значительный рост спроса на поездки продолжительностью от 30 дней. Это говорит о желании россиян глубже погрузиться в культуру посещаемых стран или просто провести больше времени вдали от повседневной суеты. Почти 82% таких длительных бронирований приходится на поездки внутри России.

Интересно, что количество внутренних длительных поездок увеличилось на 22%, что подтверждает растущую популярность родных просторов. Однако и зарубежные направления не остались в стороне. Наиболее выгодными и востребованными для долгих путешествий оказались Таиланд, Монголия и Узбекистан. Эти страны предлагают сочетание доступности, культурного богатства и возможностей для длительного пребывания.

Стоит помнить, что планирование поездок, особенно в праздничные периоды, требует особой подготовки. Специалисты советуют заранее позаботиться о билетах и избежать очередей в аэропортах, используя лайфхаки, вроде "тайного QR-кода".

Алексан Мкртчян Проверено экспертом: эксперт по туризму

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