Чиангмай
© commons.wikimedia.org by This Photo was taken by Supanut Arunoprayote.Feel free to use any of my images, but please mention me as the author and may send me a message. (สามารถใช้ภาพได้อิสระ แต่กรุณาใส่เครดิตผู้ถ่ายและอาจส่งข้อความบอกกล่าวด้วย) Please do not upload an updated ima is licensed under CC BY-SA 4.0
Дмитрий Гаврилов Опубликована сегодня в 15:43

Бангкок стал доступнее Египта: один февральский день обрушил рынок туров в Таиланд

Российские туристы получили редкий шанс улететь в Таиланд по цене, которая ещё недавно казалась малореалистичной. В начале февраля туроператоры резко скорректировали стоимость поездок, и экзотическое направление неожиданно оказалось в списке самых доступных. Особый интерес вызвал один конкретный день, когда предложения выглядели заметно выгоднее среднерыночных. Об этом сообщает издание Турпром.

День, когда Таиланд становится доступнее

По данным туристического рынка, 9 февраля стал настоящим "окном возможностей" для тех, кто готов быстро принимать решения. Именно на эту дату туры в Таиланд предлагались по цене от 60 тысяч рублей на человека. В основном речь шла о поездках в Бангкок с размещением в отелях категории две звезды. Такой формат часто выбирают путешественники, которые планируют активно изучать город, а не проводить время в номере. Бангкок давно считается удобной точкой старта для знакомства со страной, и неудивительно, что его нередко рекомендуют как базу для первой поездки — город даёт представление о культуре, ритме жизни и возможностях перемещения по стране, о чём подробно рассказывают в материале о первом знакомстве с Таиландом.

Пляжные курорты и нюансы размещения

Тем, кто всё же ориентируется на море, в этот период также удалось найти компромиссные варианты. В Паттайе стоимость туров начиналась примерно от 70 тысяч рублей на человека с проживанием в трёхзвёздочном отеле и завтраками. Такие предложения быстро становятся востребованными, поэтому количество мест обычно ограничено. При выборе отеля важно учитывать его расположение: в некоторых случаях путь до пляжа занимает около двадцати минут пешком. Зато подобные районы подойдут тем, кто ценит спокойствие и предпочитает экскурсионный формат отдыха без постоянного шума туристических кварталов. Паттайя при этом остаётся одним из самых узнаваемых курортов страны, где русская речь давно стала привычной частью городской среды.

Почему туры резко дешевеют

Эксперты туристического рынка объясняют подобные ценовые провалы внутренней логикой продаж. Туроператорам важно заполнить заранее выкупленные места в самолётах и отелях, особенно в периоды, когда спрос начинает снижаться.

"Туроператорам необходимо закрывать блоки мест в самолетах и отелях, особенно в низкий сезон, когда спрос падает. Чтобы стимулировать продажи, они вынуждены прибегать к распродаже горящих туров по привлекательным ценам", — отметил главный редактор Турпрома Александр Гордиец.

Как выбрать направление внутри страны

При планировании поездки многое зависит от ожиданий туриста. Бангкок подойдёт тем, кто хочет насыщенной программы, музеев, рынков и городских маршрутов. Паттайя остаётся вариантом для бюджетного отдыха с большим выбором развлечений и экскурсий. Пхукет и Самуи чаще выбирают путешественники, ориентированные на пляжи и курортный формат, хотя за последние годы размещение там заметно подорожало. Несмотря на это, интерес к стране сохраняется на высоком уровне, и Таиланд продолжает входить в число самых востребованных направлений у россиян, что подтверждают аналитики туристического рынка и данные о стабильном спросе на поездки.

Февраль остаётся одним из наиболее удачных месяцев для путешествия в Таиланд: погода комфортная, высокий сезон постепенно идёт на спад, а туроператоры готовы делать точечные скидки. Для экономии решающими факторами становятся гибкость по датам и готовность бронировать туры в короткие временные окна, когда цены опускаются до минимальных значений.

Автор Дмитрий Гаврилов
Дмитрий Гаврилов — эксперт по туриндустрии (РГУТИС), стаж 15+ лет. Специалист по экотуризму, проектированию маршрутов и устойчивому развитию территорий.

