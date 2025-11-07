Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Студенты с чемоданами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Андрей Власов Опубликована сегодня в 22:26

Нашёл район, где жильё стоит меньше 90 тысяч за метр — не ожидал, что это в Челябинске

Этажи: самые дешёвые квартиры в Челябинске в сентябре 2025 года — в Металлургическом районе

В сентябре 2025 года самыми недорогими квартирами на вторичном рынке Челябинска признаны объекты в Металлургическом районе. По данным компании "Этажи", здесь квадратный метр жилья стоит в среднем 89 338 рублей, что заметно ниже среднерыночных показателей по городу.

Рейтинг самых бюджетных районов

"Также недорогое жилье на вторичном рынке можно купить в Тракторозаводском районе, в поселке Чурилово. Там квартиры можно приобрести по 92 000 рублей за квадратный метр. Завершает рейтинг районов с бюджетным жильем Ленинский район, где квартиры продают по 98 000 рублей за квадрат", — сообщили в пресс-службе компании.

Таким образом, тройка самых доступных районов Челябинска выглядит так:

  1. Металлургический район - 89 338 руб./м²

  2. Тракторозаводский район (Чурилово) - 92 000 руб./м²

  3. Ленинский район - 98 000 руб./м²

Средние цены на рынке

В целом по городу стоимость квадратного метра на вторичном рынке составила 92 151 рубль, а средняя цена квартиры — около 3,985 млн рублей. За месяц стоимость объектов выросла примерно на 91 тысячу рублей.

"Свежая вторичка" против старого фонда

Отдельно аналитики отметили разницу между жильём разных поколений.
"Свежая вторичка", построенная после 2015 года, сегодня занимает около 29% от общего объема рынка. Примерно столько же квартир в Челябинске возведено до 1954 года.

Современные квартиры продаются по 140 000 рублей за квадратный метр, тогда как жильё в старых домах стоит в среднем 93 000 рублей. Разница в цене достигает 47%.

