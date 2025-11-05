Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автозаправка
Автозаправка
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 11:18

Пока другие платят по 68, тут по-прежнему 60: где в России бензин ещё радует ценой

Росстат: Челябинская область вошла в топ-5 регионов с самым дешёвым бензином в России

В сентябре 2025 года Челябинская область вновь оказалась в числе регионов России с самым доступным бензином, войдя в топ-5 субъектов с минимальной стоимостью топлива. Несмотря на общее подорожание бензина по стране, в регионе цены остаются стабильными и заметно ниже среднероссийских показателей.

"В целом по России индекс цен на бензин за сентябрь вырос до 102,6%, что на 12,7% выше уровня 2024 года. Средняя стоимость топлива — 63,78 рубля за литр", — сообщает Росстат.

Челябинская область удерживает низкие цены

По данным Росстата и агентства "ПромРейтинг", средняя стоимость бензина марки АИ-92 в Челябинской области составила около 60 рублей за литр. Это один из самых низких показателей в стране.

Регион традиционно входит в число территорий с умеренной ценовой политикой на топливо благодаря развитой сети нефтебаз, близости к перерабатывающим предприятиям и высокой конкуренции среди автозаправочных сетей.

Цены в других регионах: от Севастополя до Омска

На фоне общероссийского роста цен наблюдается серьёзный разброс между регионами. Самый дорогой бензин зафиксирован в Севастополе, где литр топлива стоит более 68 рублей. А самые доступные цены — в Омской (58,47 руб.) и Курганской (58,70 руб.) областях.

Таким образом, разница между самым дорогим и самым дешёвым бензином в стране превышает 10 рублей за литр. При этом в Челябинской области цена остаётся близкой к нижней границе диапазона, что выгодно для автомобилистов и логистических компаний региона.

Почему Челябинская область держит позиции

Аналитики отмечают, что стабильность цен в регионе связана сразу с несколькими факторами:

  1. Развитая топливная инфраструктура. В регионе действуют несколько крупных нефтебаз, обеспечивающих бесперебойные поставки топлива.

  2. Конкуренция на рынке. На территории области работают федеральные и местные сети АЗС, что стимулирует ценовую гибкость.

  3. Географическое преимущество. Близость к нефтеперерабатывающим заводам Урала и Западной Сибири снижает логистические издержки.

  4. Контроль за ценообразованием. Региональные власти и ФАС внимательно следят за динамикой цен на топливо.

Сравнение: Челябинская область и другие регионы

Регион Средняя цена АИ-92 (₽/л) Место в рейтинге
Омская область 58,47 1
Курганская область 58,70 2
Челябинская область 60,00 4-5
Средняя по России 63,78 -
Севастополь 68,00+ -

Тенденции на топливном рынке

Несмотря на сезонное подорожание топлива в целом по стране, в Челябинской области больших ценовых скачков не зафиксировано. Эксперты считают, что именно умеренная динамика делает регион привлекательным для автоперевозчиков и туристов, путешествующих по Уралу.

"В регионе в сентябре больших изменений стоимости не зафиксировано", — уточнили аналитики агентства "ПромРейтинг".

Рост цен по России в среднем на 12,7% по сравнению с 2024 годом объясняется как увеличением акцизов, так и колебаниями на мировом рынке нефти. Тем не менее, южноуральский рынок демонстрирует устойчивость даже в условиях инфляционного давления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ориентироваться только на федеральную статистику без учёта региональных различий.
    Последствие: неверная оценка расходов на топливо при планировании поездок.
    Альтернатива: использовать региональные данные Росстата и сервисов мониторинга цен.

  • Ошибка: игнорировать сезонные колебания цен.
    Последствие: переплата за топливо в пиковые месяцы.
    Альтернатива: планировать дальние поездки и крупные закупки бензина до начала осени.

  • Ошибка: заправляться на случайных АЗС.
    Последствие: риск купить некачественное топливо.
    Альтернатива: выбирать проверенные сети с прозрачным ценообразованием.

Плюсы и минусы ситуации

Плюсы Минусы
Стабильные цены на бензин Незначительный рост по сравнению с прошлым годом
Конкурентный рынок АЗС Риски дефицита в случае перебоев поставок
Географическая близость к нефтеперерабатывающим заводам Цены выше, чем в Омской области
Привлекательность региона для транзита Возможное повышение акцизов

А что если цены продолжат расти?

Если общероссийский рост сохранится, Челябинская область может столкнуться с постепенным увеличением цен на 3-5% к концу года. Тем не менее, эксперты считают, что даже при таком сценарии регион останется в числе лидеров по доступности топлива.

Местные власти также могут ввести дополнительные меры контроля, чтобы сдержать рост и сохранить привлекательность региона для бизнеса и транспорта.

Интересные факты

  1. В 2024 году Челябинская область занимала 6-е место в рейтинге самых дешёвых регионов по бензину, но за год улучшила позиции.

  2. На территории региона действует более 800 автозаправочных станций.

  3. Средний расход бензина на одного жителя области — около 460 литров в год, что выше, чем в среднем по стране.

Исторический контекст

Южный Урал традиционно относится к регионам с низкой стоимостью топлива благодаря промышленной базе и развитой транспортной сети. Уже в начале 2000-х годов область входила в тройку субъектов с самым доступным бензином, и даже спустя два десятилетия сохраняет этот статус.

Стабильность цен делает регион не только комфортным для автомобилистов, но и привлекательным для грузоперевозчиков, проходящих транзитом через Урал.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гендиректор Maestro Киселев: переносная зарядка может войти в комплект российских электромобилей сегодня в 10:18
Зарядка, которая ездит с тобой: в России придумали, как решить главную проблему электромобилей

Российские автопроизводители могут начать оснащать электромобили переносными зарядными станциями. Почему разработка из Перми способна изменить рынок электротранспорта?

Читать полностью » Регистрации новых Tesla в Северной Европе снизились в октябре до 89% сегодня в 9:57
Три страны словно сговорились: где продажи Tesla рушатся одновременно

Продажи Tesla резко просели сразу в нескольких странах Европы. Разбираемся, что стоит за этой тенденцией, как на неё реагируют конкуренты и что это значит для покупателей.

Читать полностью » UNRAE: продажи новых автомобилей в Италии в октябре 2025 года снизились на 0,6% сегодня в 9:37
Италия застряла на перекрёстке: бензин уходит, гибриды захватывают страну

Итальянский авторынок завершил октябрь без резких скачков: электромобили набирают обороты, гибриды укрепляют позиции, а бензин и дизель постепенно уходят на второй план.

Читать полностью » Оформление ДТП без ОСАГО у виновника требует вызова ГИБДД сегодня в 8:36
Суд без страха и упрёка: как иск к виновнику ДТП без ОСАГО почти всегда заканчивается вашей победой

Что делать, если виновник ДТП не застрахован? Пошаговая инструкция от инспектора, как взыскать ущерб напрямую и защитить свои права законным способом.

Читать полностью » Cycle to Work Alliance: британская программа экономит экономике 650 млн евро в год сегодня в 8:27
Велосипед против пробок и налогов: как Британия превратила дорогу на работу в источник дохода

Британская программа поощрения велопоездок стала примером того, как налоговые льготы и простая идея могут изменить городскую культуру и сэкономить сотни миллионов евро.

Читать полностью » Edec: к 2035 году французская автомобильная промышленность может потерять более 20% рабочих мест сегодня в 7:33
Электродвигатели вместо мечты о скорости: новое поколение инженеров выбирает тишину

Молодые инженеры не спешат уходить из кризисного автопрома. Почему они видят в нём шанс, а не тупик, и как меняется сама отрасль.

Читать полностью » Проверка VIN-номера и диагностика у специалиста обязательны при покупке подержанного автомобиля сегодня в 7:27
Покупка авто с пробегом — это лотерея, но с понятными правилами: вот как отличить удачу от провала

Покупка машины с пробегом таит немало рисков. Как избежать скрытых ловушек и не потерять деньги? Советы эксперта, которые помогут сделать правильный выбор.

Читать полностью » Карлос Таварес: китайские автопроизводители поглощают европейский рынок сегодня в 6:26
Европа на автопилоте Китая: спасая заводы, континент теряет свою индустрию

Китайские компании спасают заводы и рабочие места в Европе, но за этим скрывается более глубокая цель — полное завоевание автомобильного рынка континента.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Свежий навоз безопасен только после компостирования и превращения в перегной – Андрей Мельников
Спорт и фитнес
Елена Середа: Академия помогает начинающим стать профессиональными фитнес-тренерами
Еда
Малосольная красная рыба с укропом и апельсиновой цедрой сохраняет свежесть при домашней засолке
Культура и шоу-бизнес
Песня виртуальной певицы Xania Monet впервые попала в радиочарты Billboard
Еда
Салат Французская любовница с апельсином и изюмом получается нежным и изысканным
Питомцы
Недостаток сена и зерновые смеси вызывают у шиншилл малокклюзию и расстройства пищеварения
Садоводство
Корневая система хрена уходит глубже метра и даёт новые побеги даже из обломков
Дом
Пищевая сода, уксус и активированный уголь: как освежить обувь от неприятного запаха
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet