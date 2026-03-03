Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Маринованная скумбрия в масле
Екатерина Мельникова Опубликована сегодня в 5:27

Элита со дна океана: бюджетная рыба обходит дорогой лосось по биохимической ценности состава

Бюджетные виды рыбы, такие как скумбрия и сельдь, неожиданно лидируют по соотношению пользы и доступности, обгоняя более дорогие аналоги вроде форели и лосося. Интегративный нутрициолог Юлия Шарапова подчеркнула биохимическую ценность этих продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, витамином D и полным профилем аминокислот, что делает их идеальным выбором для ежедневного рациона. Специалист поделилась рекомендациями жителям Республики Коми. Об этом сообщает EcoSever.

При выборе самой полезной рыбы многие вспоминают лосось, однако по цене и нутриентной плотности выигрывают именно скумбрия и сельдь. Сельдь выделяется высоким содержанием омега-3, витаминов D и B12, а также йода и селена, при этом она менее подвержена накоплению токсинов из глубоководных сред. Эти свойства обусловлены естественной средой обитания и биохимическим составом.

"По доступности в выигрыше на первое место выходят скумбрия и сельдь. Скумбрия это идеальный источник омега-три, витамина D, также она содержит полный аминокислотный профиль", — рассказала Юлия Шарапова.

По словам нутрициолога, форель и лосось на прилавках чаще всего представляют искусственно выращенные экземпляры, в отличие от диких скумбрии и сельди, что влияет на их чистоту и биодоступность нутриентов. Антропологические аспекты диеты подчеркивают роль таких продуктов в поддержке здоровья популяций с ограниченным бюджетом. Выбор доступной рыбы позволяет оптимизировать рацион без ущерба для биохимического баланса организма.

Автор Екатерина Мельникова
Екатерина Мельникова — врач-диетолог (УГМУ, РМАНПО) с 10-летним опытом. Эксперт по лечебному питанию, метаболическим нарушениям и доказательной нутрициологии.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

