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Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:18

Хирург Умнов рассказал, чем опасен чай в пакетиках-пирамидках

Чай в пакетиках-пирамидках вреден для здоровья. Подробностями поделился преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов.

- Организм может посчитать ткани с пластиком за чужие и атаковать их с развитием аутоиммунных заболеваний, - подчеркнул Умнов.

В качестве доказательств специалист привел результаты исследований. Заваривание чая в пирамидках приводит к тому, что наночастицы пакетика попадают в организм, а со временем их становится слишком много. Это может привести к воспалению тканей. Также врач сообщил о возможности клеточных мутаций, что в дальнейшем способно вызвать онкологию. По сравнению с пакетированным, листовой намного лучше, сказал хирург.

Фото: commons.wikimedia.org/Jubair1985 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4)

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