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Рожин: казнивший бойца ВС РФ португальский наёмник Чавес ликвидирован
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Рожин: казнивший бойца ВС РФ португальский наёмник Чавес ликвидирован

В зоне спецоперации уничтожен португальский наёмник Рико Чавес. Об этом рассказал военный эксперт Борис Рожин в своём Телеграм-канале.

Португалец воевал на стороне Киева в составе неонацистского батальона "Карпатская сечь"*. В ноябре 2022 года он хвастался в Сети фото и видео казнённого им бойца ВС РФ.

"Сейчас "героя" нашла заслуженная награда. Наёмник и палач был ликвидирован российскими военными", — написал Рожин.

По данным Следственного комитета России, на стороне ВСУ воюют боевики из более чем 70 стран.

*Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Фото: Министерство обороны Украины (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).

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