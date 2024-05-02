Боевые действия проникли в пределы города Часов Яр, по информации главы городской военной администрации (ГВА) Сергея Чауса, сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Уточняется, что в городе остается около 700 человек, в основном пожилого возраста. За прошедшую неделю никто из жителей Часова Яра не покинул его.

Ранее на Западе высказывалась о потереи Часов Яра. Старший научный сотрудник по наземной войне в Королевском институте объединенных служб Великобритании, Джек Уотлинг, подчеркнул, что освобождение города может открыть путь для российских войск к маршрутам снабжения ВСУ.

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