Код мироздания в руках машины: нейросеть за минуты решила задачу, над которой физики бились годами

Представьте: поздний вечер в кабинете теоретика, заваленном листами с формулами, где строки амплитуд тянутся на метры. Руки ноют от карандаша, кофе остыл в кружке, а решение ускользает, как глюон в протоне. Десятилетиями физики бились над взаимодействием этих неуловимых частиц, считая один сценарий невозможным. И вдруг нейросеть ChatGPT за минуты упрощает то, что люди мучили месяцами — реальный прорыв, о котором заговорили на собрании Американской ассоциации содействия развитию науки на прошлой неделе.

"Глюоны держат ядра вместе, но их взаимодействия — сплошная головоломка из-за силы связей. Нейросети вроде ChatGPT теперь рвут шаблоны, упрощая амплитуды, которые люди ковыряли годами. Это не просто инструмент, а партнер, который видит паттерны там, где глаз слепнет. Физика меняется: рутина уходит к машинам, а мозги освобождаются для прорывов." Эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

Что такое глюоны и почему они упрямы

Глюоны — безмассовые квантовые частицы, которые переносят сильное ядерное взаимодействие. Они склеивают кварки внутри протонов и нейтронов, а те, в свою очередь, формируют ядра атомов. Эта сила настолько мощная, что ее математическое описание уходит в дебри, где простые столкновения двух глюонов рождают третий через амплитуду рассеяния — вероятность процесса.

Даже базовые взаимодействия тянут на страницы формул, полных членов и сомнений. Физики десятилетиями бьются с ними, потому что прямой расчет на суперкомпьютерах буксует. Природа любит прятать секреты в таких масштабах, где человеческий мозг пасует.

Амплитуда рассеяния — ключ к вероятностям, но для глюонов она разрастается экспоненциально. Без упрощений расчеты тонут в хаосе. Здесь-то и поджидает биохимия аналогий: как ферменты в клетке находят путь в молекулярном супе.

Проблема отрицательной спиральности

Глюоны крутятся, как волчки: спиральность либо совпадает с движением, либо против. Отрицательная спиральность — как мяч от левши-квотербека. Физики держались догмы: в столкновении любого числа глюонов минимум две частицы с отрицательной спиральностью, иначе амплитуда нулевая.

Эта идея казалась железной на протяжении десятилетий. Любое отклонение роняло вероятность в ноль. Живучие организмы вроде тихоходок учат упорству, но глюоны оказались хитрее.

Доказать обратное — титанический труд. Формулы множились, но элегантности не хватало. Антропология физики показывает: старые табу ломаются редко, но метко.

Лазейка в старых убеждениях

Год назад трое теоретиков учуяли лазейку: один глюон с отрицательной спиральностью взаимодействует с положительными, если все летят почти параллельно. Эндрю Стромингер из Гарварда с командой взялись доказывать. Альфредо Гевара из Института перспективных исследований выловил паттерн в амплитудах для четырех, пяти глюонов.

Обобщение на любое число утонуло в десятках членов. Подозревали связь с формулой 1980-х для похожего процесса, но упростить не вышло за год. Экстремальные условия жизни зеркалят физику: там, где тесно, рождаются чудеса.

Расчеты жрали месяцы. Команда устала, но не сдалась. Физика любит такие тупики перед прорывом.

Как нейросеть взяла расчеты в оборот

Алекс Лупаска из Университета Вандербильта, в команде OpenAI for Science, предложил тест на ChatGPT-5.2 Pro. Сначала упростила четырехглюонную амплитуду за 20 минут, потом пяти- и шести-. С 32 членов — в несколько строк. Обобщенная формула пришла за минуту-две.

Проверка не выявила ошибок. SuperChat, внутренняя модель OpenAI, выдала доказательство за 12 часов — прошло человеческий контроль. Геологические сдвиги напоминают: давление рождает перемены, как в физике.

Статья на arXiv разлетелась в сетях. 13 февраля на конференции AAAS Лупаска шокировал зал. "Внезапно машина ожила", — отметил Стромингер.

Реакция физиков и планы на завтра

Цви Берн из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сказал: "Идеи не революционны, революционно — что это сделала машина". Аида Эль-Хадра из Иллинойского университета отметила шок аудитории. Гевара видит смену парадигмы: ИИ возьмет рутину, как в программировании.

Оптимизм осторожный: поможет с ошибками, текстами, обменом знаниями. Риски — сокрытие использования ИИ, автоматизация обучения аспирантов. Но работу не отнимет. Кризисы метрик учат: новые инструменты меняют взгляд.

Лупаска метит на квантовую гравитацию, гравитоны. Подход распространят к концу года. Физика эволюционирует, как древние находки.

"Открытия в физике частиц часто висят на упрощении формул, где глюоны играют главную роль в ядрах. ChatGPT показал, как ИИ разгадывает паттерны в амплитудах рассеяния быстрее человека. Это ускорит теоретические прорывы, но требует проверки. Будущее — за гибридом ума и машины в науке." Эксперт в области науки, научный обозреватель и аналитик Алексей Кузнецов

FAQ

Что такое амплитуда рассеяния?

Это математическое выражение, показывающее вероятность взаимодействия частиц вроде глюонов. Для сложных случаев она разрастается в лабиринт членов. Нейросеть упростила ее до элегантной формы.

Заменит ли ИИ физиков?

Нет, он берет рутину, но креатив и проверки — за людьми. Эксперты видят партнерство, а не конкуренцию. Риски есть, но польза перевешивает.

Когда прорыв с гравитацией?

Лупаска планирует к концу года распространить метод на гравитоны. Пока оптимистичные ожидания.

эксперт в области науки, научный комментатор и популяризатор науки Дмитрий Грачёв

