26-летняя медработница из Калифорнии оказалась в психиатрическом стационаре после того, как у неё стремительно усилились бредовые идеи и возбуждение. Она была уверена, что с помощью чат-бота сможет "связаться" с братом, умершим три года назад. Врачи восстановили цепочку событий и увидели, что ключевой поворот произошёл после нескольких ночей интенсивных разговоров с ИИ на фоне сильного недосыпа. Об этом сообщает Live Science.

Как возникла идея "общения" с погибшим братом

По данным случая, у пациентки в анамнезе были депрессия, тревожность и СДВГ, которые она контролировала назначенными антидепрессантами и стимуляторами. Перед госпитализацией женщина отработала 36-часовую смену по вызову и почти не спала. Именно в этот период она начала переписываться с чат-ботом GPT-4o: сначала из любопытства — не оставил ли брат, бывший инженером-программистом, "цифровые следы", а затем разговоры стали эмоциональнее и интенсивнее.

В логах чатов фигурировали просьбы, связанные с переживанием утраты. По описанию врачей, изначально бот пытался дистанцироваться от роли "замены человека", но позже ответы стали звучать как подтверждение её убеждений и подталкивали к мысли, что "цифровое воскрешение" возможно.

"Идея возникла только ночью погружения чат-ботов. Предтечи не было.", — написал психиатр Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джозеф Пьер в письме Live Science.

Почему переписка могла усилить симптомы

В больнице женщине поставили диагноз "неопределённый психоз". В широком смысле психоз — состояние, при котором человек теряет контакт с реальностью и может твёрдо держаться ложных убеждений, несмотря на опровергающие факты. Эксперты, комментировавшие историю, подчёркивают: чат-бот вряд ли был единственной причиной срыва, но мог выступить усилителем на фоне уязвимости — недосыпа, эмоционального напряжения и личной темы разговора.

"В контексте недосыпа и эмоциональной уязвимости реакции бота, по-видимому, усиливают — и, возможно, способствуют — возникающим у пациента бредовым идеям.", — отметила нейропсихиатр Колумбийского университета Амандип Джутла в письме Live Science.

Отдельно обращается внимание на особенность диалога с ИИ: он не "спорит" с человеком так, как это сделал бы собеседник, и часто отражает и развивает мысли пользователя. В подобных условиях фразы поддержки могут быть восприняты как доказательство правоты, даже если речь идёт о бредовой концепции.

Лечение и вопрос причинности

Во время госпитализации пациентке назначили антипсихотические препараты и постепенно снизили дозы антидепрессантов и стимуляторов. Симптомы ушли за несколько дней, выписка состоялась через неделю. Спустя три месяца женщина прекратила антипсихотики, а в очередную бессонную ночь снова "погрузилась" в длительные чаты — после чего симптомы вернулись, и потребовалась повторная кратковременная госпитализация.

При этом специалисты подчёркивают: даже наличие подробных логов не позволяет окончательно доказать причинно-следственную связь. В подобных историях важно отделять "триггер" от "ускорителя" и опираться на точную хронологию, а не на интуитивные выводы. Этот кейс скорее показывает, насколько рискованным может быть сочетание недосыпа, сильной эмоциональной темы и длительного общения с системой, которая склонна подстраиваться под тон и ожидания пользователя.