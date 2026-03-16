Пожилой человек с телефоном
© unsplash.com by Vitaly Gariev is licensed under Free to use under the Unsplash License
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:47

Чат, который заменил офис: как Дагестан установил рекорды по активным чатовым сообщениям в MAX

Республика Дагестан заняла лидирующую позицию в российском рейтинге по количеству активных общедомовых чатов в мобильном мессенджере MAX. Согласно официальным данным Государственной жилищной инспекции региона, уровень вовлеченности местных жителей в использование данной платформы стал рекордным по стране. Наибольшая концентрация чатов, где число активных участников превышает порог в сорок человек, зафиксирована именно на дагестанских площадках. Такой показатель свидетельствует о росте популярности отечественного сервиса как инструмента для взаимодействия собственников жилья и обслуживающих организаций.

Цифровизация жилого фонда

Масштабное внедрение мессенджера MAX в жилищно-коммунальном секторе Дагестана стало логичным ответом на запрос граждан о прозрачности управления. Переход в защищенный цифровой контур позволяет жильцам вести диалог с управляющими компаниями без необходимости личных визитов в офисы. Инициатива получила поддержку на региональном уровне, что отразилось на высоких показателях вовлеченности населения.

Оперативный обмен информацией в чатах способствует быстрому реагированию на коммунальные инциденты, такие как прорывы труб или сбои в подаче электричества. Подобный подход минимизирует временные затраты обеих сторон, исключая бюрократические проволочки при оформлении заявок. Жители активно используют функционал для обсуждения текущих нужд многоквартирных домов.

Врио руководителя региональной Госжилинспекции Арсен Гаджиев подчеркнул, что такой результат является закономерным итогом планомерной работы. Создание прозрачного поля взаимодействия повышает уровень доверия к государственным институтам и управляющим структурам, делая управление домом более структурированным и подотчетным.

"Переход на MAX — это формирование единого и прозрачного информационного поля. Безопасность данных и прямой контакт с управляющими компаниями теперь доступны каждому. Управленческие процессы в сфере ЖКХ становятся все более ориентированными на прямой диалог с жителями. Мы видим, как современные цифровые инструменты меняют привычные стандарты обслуживания территорий. Это важный шаг к повышению качества городской среды через активную гражданскую позицию и вовлеченность населения"

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Механика коммуникаций

Основным преимуществом системы выступает прямой контроль со стороны Государственной жилищной инспекции, представитель которой присутствует в каждом чате. Это создает дополнительный уровень надзора, исключающий игнорирование обращений жильцов со стороны управляющих компаний. Присутствие чиновников в общем чате дисциплинирует исполнителей услуг и ускоряет решение проблемных вопросов.

Жители используют чаты как официальный канал для подачи жалоб и предложений, что позволяет формировать объективную картину состояния жилого фонда. Отсутствие необходимости искать контакты ответственных лиц в справочниках значительно упрощает процесс коммуникации для всех категорий собственников. Технологическая стабильность мессенджера обеспечивает сохранность переписки и всех отправленных документов.

Такой формат взаимодействия способствует консолидации жильцов вокруг общих проблем своего дома. Вместо разрозненных жалоб в различные инстанции, собственники получают возможность вести конструктивный диалог в одном месте. Ведомство отмечает, что доверие к защищенности государственной платформы является ключевым драйвером роста числа активных пользователей.

Перспективы развития платформы

Разработчики и надзорные органы планируют существенно расширить функциональные возможности мессенджера в ближайшее время. Сейчас идет активное тестирование инструментов, которые позволят жильцам передавать показания индивидуальных приборов учета воды и электричества прямо в приложении. Это переведет взаимодействие с ресурсными организациями в полностью бесконтактный формат.

Также в обозримой перспективе в мессенджер будет интегрирован модуль оплаты услуг ЖКХ. Пользователи смогут не только обсуждать счета, но и сразу проводить транзакции, не покидая привычную цифровую среду. Подобное объединение коммуникации и финансовых операций на одном ресурсе значительно сэкономит время горожан.

Успешный опыт Дагестана может стать моделью для других субъектов Российской Федерации, стремящихся к цифровизации сферы управления многоквартирными домами. По мере внедрения новых инструментов ГЖИ продолжит контролировать качество ответов со стороны жилищных организаций. Масштабирование данного решения позволит сформировать единый стандарт цифрового сервиса в сфере ЖКХ по всей стране.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Резкий рост доставки в Дагестане поражает своими темпами и меняет лицо городского питания региона 13.03.2026 в 11:38

Рост сегмента доставки и питания навынос в Дагестане показывает новые возможности для малого бизнеса и улучшение городской инфраструктуры

Читать полностью » Кавказский колорит и новые перспективы: Дагестан становится стратегическим туристическим регионом 13.03.2026 в 11:34

На международной выставке MITT-2026 Дагестан завоевал престижную награду, подчеркнув свои достижения в туристической сфере.

Читать полностью » Тихий дипломат на фоне огня: Кадыров призывает страны Залива объединиться против внешних угроз 13.03.2026 в 11:29

Кадыров призывает к единству стран Залива на фоне напряжённости: как он видит роль региона в конфликте.

Читать полностью » Гостиничный бунт: в Чечне строят комплекс только для женщин с уникальной концепцией и исламским уклоном 13.03.2026 в 11:28

В Чечне строится многофункциональный гостиничный комплекс только для женщин, который обещает новые возможности в туризме.

Читать полностью » В Архангельске закрывают центральный городской рынок 12.03.2026 в 12:05
Балки почернели от вечного мороза: центральный рынок Архангельска разрушается температурными перепадами

Легендарный центральный рынок Архангельска, служивший городу более 40 лет, оказался в эпицентре конфликта из-за глубокого износа материалов и сбоев в системах защиты, где власти с собственником балансируют между рисками и нуждами торговцев.

Читать полностью » Препятствия на пути к знаниям: учитель покорил заснеженные тропы ради экзамена в горах Дагестана 12.03.2026 в 11:38

История смелого учителя, который прошёл 25 километров по снегу ради шанса для своих учеников. Непогода не смогла остановить его.

Читать полностью » Долги стали заложником: дерзкое похищение в Дагестане ставит под угрозу безопасность жителей 12.03.2026 в 11:35

В Дагестане произошел инцидент похищения знакомого из-за долгов, который всколыхнул местное общество.

Читать полностью » Технологическая лихорадка на Ставрополье: вакансии будущего растут с невероятной скоростью 12.03.2026 в 11:32

В южном регионе зафиксировали аномальную активность рекрутеров, ищущих знатоков современных технологий, при этом соседи по округу отстают по темпам роста в разы.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Серые пустыри уходят в прошлое: забайкальские города готовят к масштабному преображению
СЗФО
Тепло приходит без стука: тысячи частных домов Ленобласти получили доступ к дешевому топливу
СЗФО
Материальная поддержка для героев: Ленинградская область награждает участников СВО
СЗФО
Простой шаг к более яркому будущему: как изменения в тарифах улучшат жизнь граждан Ленобласти
Туризм
Бронь сулила вид на море — получили помойку: что делать, если номер не соответствует
ДФО
Золотой дождь над Забайкальем: рекордная поддержка из бюджета даст новую жизнь сельским окраинам
СФО
Нехватка говядины под контролем: как ветеринары сражаются с эпидемией в Новосибирской области
СФО
Белый халат под прикрытием космоса: спутники начали следить за каждым шагом врачей в Кузбассе
