Крыло самолета
Крыло самолета
© freepik.com by jannoon028 is licensed under Public domain
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 4:46

Air Cairo прощается с Пермью: кто теперь решает, полетят ли туристы к Красному морю

Air Cairo прекратила чартерные рейсы из Перми в Египет — аэропорт Большое Савино

Вылететь напрямую из Перми в популярный египетский курорт теперь сложнее: еще одна авиакомпания прекратила чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Air Cairo завершила свою программу перелетов, сообщает расписание аэропорта Большое Савино.

Что произошло?

  • Air Cairo больше не выполняет чартерные полеты по маршруту Пермь — Шарм-эш-Шейх.

  • Полетная программа действовала с июля по конец октября, а партнером перевозчика выступал туроператор Fun & Sun.

  • Теперь перевозки на данном направлении осуществляет "Уральские авиалинии".

Предыстория и причины

  • До этого прекратила работу и другая египетская компания — Sky Vision Airlines.

  • Оба случая связаны со сменой туроператора и пересмотром программ перевозок. По сути, туроператоры выбрали новых авиапартнеров для организации чартеров.

Что делать путешественникам?

Если вы планировали поездку в Египет из Перми, сейчас основную нагрузку на маршруте несут "Уральские авиалинии". Перед бронированием билетов или туров важно уточнять у туроператора, каким перевозчиком будет выполняться рейс и есть ли изменения в расписании.

