Air Cairo прощается с Пермью: кто теперь решает, полетят ли туристы к Красному морю
Вылететь напрямую из Перми в популярный египетский курорт теперь сложнее: еще одна авиакомпания прекратила чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Air Cairo завершила свою программу перелетов, сообщает расписание аэропорта Большое Савино.
Что произошло?
Air Cairo больше не выполняет чартерные полеты по маршруту Пермь — Шарм-эш-Шейх.
Полетная программа действовала с июля по конец октября, а партнером перевозчика выступал туроператор Fun & Sun.
Теперь перевозки на данном направлении осуществляет "Уральские авиалинии".
Предыстория и причины
До этого прекратила работу и другая египетская компания — Sky Vision Airlines.
Оба случая связаны со сменой туроператора и пересмотром программ перевозок. По сути, туроператоры выбрали новых авиапартнеров для организации чартеров.
Что делать путешественникам?
Если вы планировали поездку в Египет из Перми, сейчас основную нагрузку на маршруте несут "Уральские авиалинии". Перед бронированием билетов или туров важно уточнять у туроператора, каким перевозчиком будет выполняться рейс и есть ли изменения в расписании.
