Air Cairo прощается с Пермью: кто теперь решает, полетят ли туристы к Красному морю

Вылететь напрямую из Перми в популярный египетский курорт теперь сложнее: еще одна авиакомпания прекратила чартерные рейсы в Шарм-эш-Шейх. Air Cairo завершила свою программу перелетов, сообщает расписание аэропорта Большое Савино.

Что произошло?

Air Cairo больше не выполняет чартерные полеты по маршруту Пермь — Шарм-эш-Шейх.

Полетная программа действовала с июля по конец октября, а партнером перевозчика выступал туроператор Fun & Sun.

Теперь перевозки на данном направлении осуществляет "Уральские авиалинии".

Предыстория и причины

До этого прекратила работу и другая египетская компания — Sky Vision Airlines .

Оба случая связаны со сменой туроператора и пересмотром программ перевозок. По сути, туроператоры выбрали новых авиапартнеров для организации чартеров.

Что делать путешественникам?

Если вы планировали поездку в Египет из Перми, сейчас основную нагрузку на маршруте несут "Уральские авиалинии". Перед бронированием билетов или туров важно уточнять у туроператора, каким перевозчиком будет выполняться рейс и есть ли изменения в расписании.