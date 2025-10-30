Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Шарлиз Терон
© commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America is licensed under CC BY-SA 2.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 21:50

Красота с ножом: Шарлиз Терон готовит самую опасную роль в своей карьере

Шарлиз Терон ведёт переговоры о главной роли в триллере "Тиран" для Amazon MGM Studios

Южноафриканская актриса Шарлиз Терон вновь готовится к крупной роли — на этот раз в напряжённом триллере под названием "Тиран". Проект для Amazon MGM Studios станет новой работой режиссёра Дэвида Уэйла, известного по сериалам "Охотники" и "Одиночества". По данным Deadline, актриса ведёт активные переговоры о съёмках и намерена не только исполнить главную роль, но и заняться продюсированием картины.

Новый проект Шарлиз Терон

Фильм "Тиран" обещает стать масштабной драмой с элементами психологического триллера. Действие развернётся в мире высокой гастрономии Нью-Йорка — среди поваров, ресторанных критиков и амбициозных рестораторов, где на кону не только звёзды Michelin, но и человеческие судьбы.

Сценарий картины написал сам Дэвид Уэйл, вдохновившись историей, придуманной им совместно с Коди Беханом. Подробности сюжета держатся в секрете, однако источники утверждают, что проект будет напоминать атмосферой "Уолл-стрит" и "Одержимость" — фильмы, где власть, зависимость и амбиции становятся главным двигателем событий.

Кто стоит за созданием фильма

Производством займётся компания The Picture Company. Вместе с Терон и Уэйлом в числе продюсеров значатся Алекс Хайнеман, Эндрю Рона, Натали Лейн Уильямс, Бен Коно и Э. Дж. Дикс. Такая команда говорит о серьёзных амбициях проекта — у всех за плечами опыт работы над сильными триллерами и драмами для крупных студий.

"Терон претендует на главную роль в проекте. Она также хочет стать продюсером фильма", — сообщил Deadline.

Актриса давно проявляет интерес к сильным, неоднозначным персонажам. После успеха "Монстра" и франшизы "Безумный Макс" она всё чаще выступает не просто как исполнительница, но и как соавтор истории — будь то через собственную продюсерскую компанию Denver and Delilah или участие в творческом процессе.

Карьера режиссёра и сценариста Дэвида Уэйла

Уэйл за последние годы укрепил репутацию создателя глубоких и многослойных историй. Его сериал "Охотники" для Amazon Prime, где сыграли Аль Пачино и Логан Лерман, был отмечен критиками за оригинальный сюжет и моральные дилеммы персонажей.

Сейчас режиссёр активно работает над несколькими крупными проектами. Среди них — фильм об американском журналисте Эване Гершковиче, который поставит Эдвард Бергер, триллер "Supermax" Дэвида Гордона Грина и третья часть боевика "Тайлер Рейк".

Советы шаг за шагом: как развивается проект

  1. Предварительные переговоры. Терон и её команда согласовывают условия контракта с Amazon MGM.

  2. Подготовка сценария. Уэйл завершает финальную редакцию текста.

  3. Кастинг второстепенных ролей. В ближайшие месяцы ожидаются новости о составе актёров.

  4. Начало съёмок. Производство планируется в Нью-Йорке, известном своими гастрономическими локациями.

  5. Постпродакшн и релиз. Фильм может выйти на Prime Video в конце 2026 года.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка превратить "Тиран" в типичный голливудский триллер без глубины.

  • Последствие: потеря оригинальности и зрительского интереса.

  • Альтернатива: акцент на психологическом напряжении, визуальной эстетике ресторанного мира и игре Терон.

А что если фильм станет франшизой?

Если "Тиран" добьётся успеха, Amazon MGM может запустить серию фильмов, связанных темой власти и зависимости в разных сферах — от искусства до политики. Такой формат уже доказал свою эффективность: зрители любят истории, объединённые идеей, но не сюжетной прямолинейностью.

FAQ

— Кто написал сценарий?
Автор — Дэвид Уэйл, создатель сериала "Охотники".

— В каком жанре будет фильм?
Психологический триллер с элементами драмы, действие которого разворачивается в кулинарной среде.

— На какой платформе выйдет премьера?
Премьера ожидается на стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Мифы и правда о проекте

  • Миф: фильм станет ремейком "Одержимости".
    Правда: "Тиран" лишь вдохновлён тематикой зависимости и давления, но имеет оригинальный сценарий.

  • Миф: Терон сыграет злодейку.
    Правда: персонаж будет многослойным, где добро и амбиции переплетаются.

  • Миф: действия фильма происходят во Франции.
    Правда: локации — современные рестораны Нью-Йорка.

Исторический контекст

Тема власти и влияния в кулинарии не нова: от романа "Шоколад" до шоу "The Bear" зрители всегда тянулись к историям о том, как страсть к еде превращается в испытание характера. Фильм "Тиран" обещает соединить эстетику гастрономии с напряжением психологического триллера, где успех имеет свою цену.

