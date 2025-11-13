Поп-икона уходит в природу и страдания: Charli XCX создаёт альбом, где нет места цифровому шуму

Британская певица и продюсер Charli XCX готовит новый масштабный проект — альбом, вдохновлённый грядущим фильмом "Грозовой перевал" режиссёра Эмералд Феннелл. Артистка впервые рассказала о работе над пластинкой в собственной рассылке на платформе Substack. Этот релиз станет не просто музыкальным сопровождением к фильму, а полноценной самостоятельной работой, в которой Чарли исследует новые эмоции и эстетические образы.

После "Brat" — творческое выгорание и переосмысление

Прошлый альбом Charli XCX, дерзкий и концептуальный "Brat", стал одним из самых обсуждаемых релизов 2024 года. Он закрепил за певицей статус одной из главных фигур авангардного попа. Но после успеха артистка призналась, что столкнулась с эмоциональным истощением.

"Я чувствовала, будто выжимаю кровь из камня, пытаясь выцедить каждую последнюю каплю живительной влаги из идеи, которая сидела во мне уже много лет до этого", — написала певица.

По словам Charli, её творческий цикл всегда повторяется: бурный подъём и вдохновение во время работы над альбомом сменяются апатией и опустошением после релиза. Именно в этом состоянии певицу застала неожиданная возможность — сотрудничество с Эмералд Феннелл.

Как сценарий стал отправной точкой

В декабре 2024 года режиссёра Эмералд Феннелл, известная по фильмам "Девушка, подающая надежды" и "Saltburn", отправила Чарли сценарий своей новой картины — "Грозовой перевал", вдохновлённой одноимённым романом Эмили Бронте. Первоначально Феннелл надеялась получить одну песню для саундтрека, однако певица, прочитав сценарий, ощутила настолько мощное вдохновение, что решила создать полноценный альбом.

"Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила", — отметила артистка.

Эта фраза точно отражает её намерение — уйти от привычной эстетики городского неона и ироничного попа к более глубокому, чувственному звучанию.

Совместная работа с Финном Кином

Для нового проекта Charli XCX пригласила продюсера и композитора Финна Кина. Вместе они решили выстроить музыкальный мир, в котором соединяются элегантность и брутальность — принципы, вдохновлённые эстетикой The Velvet Underground и философией Джона Кейла.

Дуэт продолжал работу над песнями даже во время тура: музыканты арендовали студии в разных городах и не прекращали экспериментировать со звуком. Это позволило им добиться живой, сырой энергии в композициях — в противовес идеально отполированным поп-трекам, к которым привыкли слушатели.

Исторический контекст

Фильм Эмералд Феннелл опирается на вечные темы романа Эмили Бронте: разрушительная страсть, классовые контрасты и неразделённая любовь на фоне суровой природы. Charli XCX решила передать это настроение в музыке, используя в аранжировках элементы готики, барочной поп-музыки и постпанка.

Проект станет одной из редких попыток соединить классическую английскую литературу и современную поп-культуру на уровне концепта, а не простого цитирования.

А что если…

Если альбом "Brat" отражал урбанистическую ироничность эпохи TikTok, то "Грозовой перевал" для Charli XCX может стать шагом в противоположную сторону — попыткой избавиться от цифрового шума и вернуть в музыку первозданную драму и тишину. Певица не скрывает, что хочет испытать себя в новой эмоциональной среде, где "всё дышит природой и человеческими слабостями".

Мифы и правда

Миф 1. Новый альбом — просто саундтрек.

Правда. Пластинка будет самостоятельным произведением, вдохновлённым фильмом, но не ограниченным его рамками.

Миф 2. Charli XCX уходит из поп-музыки.

Правда. Артистка не отказывается от жанра, а расширяет его границы, исследуя тёмную, готическую сторону поп-звучания.

Миф 3. Проект — чисто коммерческий.

Правда. Певица сама инициировала идею альбома, увидев в ней шанс выйти из творческого кризиса.

FAQ

Когда выйдет альбом?

Пока дата релиза не объявлена.

Будет ли альбом доступен на стримингах?

Да, релиз планируется на всех основных платформах — Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Чем этот проект отличается от "Brat"?

Если "Brat" был урбанистическим и ироничным, то новый альбом — готическим, чувственным и драматичным.