Charli XCX
© commons.wikimedia.org by Harald Krichel is licensed under CC BY-SA 4.0
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 14:54

Поп-икона уходит в природу и страдания: Charli XCX создаёт альбом, где нет места цифровому шуму

Charli XCX записывает новый альбом по мотивам фильма "Грозовой перевал" — Substack

Британская певица и продюсер Charli XCX готовит новый масштабный проект — альбом, вдохновлённый грядущим фильмом "Грозовой перевал" режиссёра Эмералд Феннелл. Артистка впервые рассказала о работе над пластинкой в собственной рассылке на платформе Substack. Этот релиз станет не просто музыкальным сопровождением к фильму, а полноценной самостоятельной работой, в которой Чарли исследует новые эмоции и эстетические образы.

После "Brat" — творческое выгорание и переосмысление

Прошлый альбом Charli XCX, дерзкий и концептуальный "Brat", стал одним из самых обсуждаемых релизов 2024 года. Он закрепил за певицей статус одной из главных фигур авангардного попа. Но после успеха артистка призналась, что столкнулась с эмоциональным истощением.

"Я чувствовала, будто выжимаю кровь из камня, пытаясь выцедить каждую последнюю каплю живительной влаги из идеи, которая сидела во мне уже много лет до этого", — написала певица.

По словам Charli, её творческий цикл всегда повторяется: бурный подъём и вдохновение во время работы над альбомом сменяются апатией и опустошением после релиза. Именно в этом состоянии певицу застала неожиданная возможность — сотрудничество с Эмералд Феннелл.

Как сценарий стал отправной точкой

В декабре 2024 года режиссёра Эмералд Феннелл, известная по фильмам "Девушка, подающая надежды" и "Saltburn", отправила Чарли сценарий своей новой картины — "Грозовой перевал", вдохновлённой одноимённым романом Эмили Бронте. Первоначально Феннелл надеялась получить одну песню для саундтрека, однако певица, прочитав сценарий, ощутила настолько мощное вдохновение, что решила создать полноценный альбом.

"Мне хотелось погрузиться в персонаж, в мир, который ощущался несомненно природным, диким, сексуальным, готическим, британским, полным страданий и состоящим из настоящих предложений, знаков препинания и грамматики. Без сигареты или солнцезащитных очков в поле зрения, он кардинально отличался от той жизни, которой я жила", — отметила артистка.

Эта фраза точно отражает её намерение — уйти от привычной эстетики городского неона и ироничного попа к более глубокому, чувственному звучанию.

Совместная работа с Финном Кином

Для нового проекта Charli XCX пригласила продюсера и композитора Финна Кина. Вместе они решили выстроить музыкальный мир, в котором соединяются элегантность и брутальность — принципы, вдохновлённые эстетикой The Velvet Underground и философией Джона Кейла.

Дуэт продолжал работу над песнями даже во время тура: музыканты арендовали студии в разных городах и не прекращали экспериментировать со звуком. Это позволило им добиться живой, сырой энергии в композициях — в противовес идеально отполированным поп-трекам, к которым привыкли слушатели.

Исторический контекст

Фильм Эмералд Феннелл опирается на вечные темы романа Эмили Бронте: разрушительная страсть, классовые контрасты и неразделённая любовь на фоне суровой природы. Charli XCX решила передать это настроение в музыке, используя в аранжировках элементы готики, барочной поп-музыки и постпанка.
Проект станет одной из редких попыток соединить классическую английскую литературу и современную поп-культуру на уровне концепта, а не простого цитирования.

А что если…

Если альбом "Brat" отражал урбанистическую ироничность эпохи TikTok, то "Грозовой перевал" для Charli XCX может стать шагом в противоположную сторону — попыткой избавиться от цифрового шума и вернуть в музыку первозданную драму и тишину. Певица не скрывает, что хочет испытать себя в новой эмоциональной среде, где "всё дышит природой и человеческими слабостями".

Мифы и правда

Миф 1. Новый альбом — просто саундтрек.
Правда. Пластинка будет самостоятельным произведением, вдохновлённым фильмом, но не ограниченным его рамками.

Миф 2. Charli XCX уходит из поп-музыки.
Правда. Артистка не отказывается от жанра, а расширяет его границы, исследуя тёмную, готическую сторону поп-звучания.

Миф 3. Проект — чисто коммерческий.
Правда. Певица сама инициировала идею альбома, увидев в ней шанс выйти из творческого кризиса.

FAQ

Когда выйдет альбом?
Пока дата релиза не объявлена.

Будет ли альбом доступен на стримингах?
Да, релиз планируется на всех основных платформах — Spotify, Apple Music и YouTube Music.

Чем этот проект отличается от "Brat"?
Если "Brat" был урбанистическим и ироничным, то новый альбом — готическим, чувственным и драматичным.

Читайте также

Хейли Бибер рассказала о готовности к новому материнству сегодня в 3:21
Секрет гармонии Биберов: как первый ребёнок сделал Хейли смелее для второго

Хейли Бибер открыто рассказала о планах на второго ребёнка и о том, как готовится к новому этапу материнства.

Читать полностью » Руби Роуз раскритиковала исполнение роли Кристи Мартин Сидни Суини сегодня в 2:54
Руби Роуз обрушилась на Сидни Суини: что скрывается за резкой критикой

Руби Роуз обвинила Сидни Суини в провале фильма "Кристи" и призналась, что сама мечтала сыграть легендарную боксершу. Почему актрисы поссорились — в материале.

Читать полностью » Мишель Монахан сыграет Харпер в драме Netflix о хоккейной команде — Deadline сегодня в 0:52
Когда лёд становится сценой боли: звезда "Белого лотоса" оживит драму Netflix

Мишель Монахан сыграет в драме о школьной хоккейной команде, которая сталкивается с трагедией и ищет силы восстановить город и себя.

Читать полностью » Джеймс Ван Дер Бик распродает реквизит из вчера в 23:59
Звезда "Бухты Доусона" распродаёт прошлое: всё ради жизни

Звезда сериала "Бухта Доусона" решил расстаться с легендарным реквизитом, чтобы профинансировать лечение. Что именно он выставил на торги?

Читать полностью » Ева Лонгория станет ведущей и продюсером реалити-шоу NFL Hometown Eats — Deadline вчера в 22:59
Одна из отчаянных домохозяек снова в деле — но теперь вы её не узнаете

Ева Лонгория возвращается на телевидение в неожиданной роли — актриса станет ведущей шоу о любви, еде и футболе, где каждый эпизод погружает зрителей в атмосферу Далласа.

Читать полностью » Звезда вчера в 21:59
Голливуд скорбит: смерть звезды "Ангелов Чарли" раскрыла её скрытые испытания

Легендарная актриса Салли Киркланд скончалась в 84 года, оставив богатое наследие на экране и в благотворительных проектах, о её судьбе расскажем подробнее.

Читать полностью » Адель дебютирует в кино в фильме вчера в 20:52
Адель решилась на шаг, который изменит её карьеру: Том Форд готовит проект-сенсацию

Адель впервые выходит за рамки сцены: певица снимется в фильме Тома Форда по роману Энн Райс — визуальной драме о любви, утрате и силе искусства.

Читать полностью » Дженна Ортега проявила безразличие на мероприятии Netflix — очевидцы вчера в 18:57
Дженна Ортега замолчала посреди сцены: фанаты уверены — случилось нечто серьёзное

На промо-событии Netflix Дженна Ортега удивила фанатов холодным поведением. Что стоит за этим — усталость, разлад с коллегами или простое недоразумение?

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Кошки не связывают наказание с действием — специалисты
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Спорт и фитнес
Тренировки на подъёмах активируют до 85% мышц ног — учёные Университета Колорадо
Красота и здоровье
Мария Беляева: икота чаще возникает после переедания и переохлаждения
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
