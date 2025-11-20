Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тренировка в спорт зале
Тренировка в спорт зале
© Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 15:50

Всего час на беговой дорожке — и я помогла тем, кому спорт недоступен (78 символов)

Фитнес-клуб David Barton Gym провёл акцию против рака — отметили тренеры

22 сентября фитнес-клуб David Barton Gym запускает масштабную акцию — National Training Day Initiative, цель которой — собрать средства на борьбу с раком яичников. Принять участие может каждый: достаточно внести пожертвование в размере 50 долларов. Все собранные средства направят в Ovarian Cancer Research Foundation и The Clarity Foundation.

Участники получат возможность пройти индивидуальное занятие с персональным тренером клуба. Даже если вы не сможете прийти лично, организаторы предусмотрели онлайн-формат, чтобы поддержать инициативу дистанционно.

Как проходит акция

Формат прост: тренировка — это вклад в науку. К каждому участнику подбирается программа под уровень подготовки, а инструкторы помогают достичь баланса между физической нагрузкой и эмоциональным вовлечением.

"Мы хотим, чтобы спорт стал способом помогать, а не просто средством поддерживать тело", — сказал основатель David Barton Gym Дэвид Бартон.

Подобные акции не только повышают интерес к здоровому образу жизни, но и напоминают, что маленькое действие может иметь большое значение.

Советы шаг за шагом

  1. Выберите формат участия. Можно прийти в один из залов David Barton Gym или подключиться онлайн.

  2. Подготовьтесь физически. За несколько дней до тренировки снизьте нагрузку и добавьте больше сна.

  3. Пожертвуйте осознанно. 50 долларов — это не просто взнос, а реальный вклад в медицинские исследования.

  4. Используйте трекеры. Устройства вроде Fitbit или Apple Watch помогут отслеживать прогресс и калории.

  5. Делитесь участием. Публикации в соцсетях с хэштегом #TrainForACause вдохновляют других присоединиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком интенсивную программу.
    Последствие: перенапряжение и потеря мотивации.
    Альтернатива: выбрать мягкий формат — растяжку, пилатес или кардио средней интенсивности.

  • Ошибка: игнорировать питание.
    Последствие: усталость и головокружение.
    Альтернатива: заранее приготовить сбалансированные блюда с белком и сложными углеводами.

А что если…

Вы не можете прийти в зал? Поддержите акцию, устроив домашнюю тренировку. Онлайн-ресурсы David Barton Gym предлагают видеотренировки и лайв-стримы. А если времени мало — замените полноценную тренировку короткими сессиями по 10 минут, чтобы всё равно внести свой вклад.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • сочетание фитнеса и благотворительности;

  • поддержка научных исследований;

  • вдохновляющая атмосфера сообщества.

Минусы:

  • ограниченное число мест в офлайн-залах;

  • фиксированная сумма пожертвования.

FAQ

Как выбрать программу тренировки?
Инструкторы подберут нагрузку по уровню вашей подготовки, от новичка до профессионала.

Сколько длится сессия?
Обычно 60 минут, включая разминку и растяжку.

Можно ли участвовать дистанционно?
Да, организаторы предоставляют онлайн-доступ и возможность пожертвования через сайт.

Мифы и правда

  • Миф: такие акции предназначены только для спортсменов.
    Правда: участвовать может любой человек, независимо от физической формы.
  • Миф: пожертвования не оказывают реального влияния.
    Правда: собранные средства идут напрямую на исследования и поддержку пациентов.
  • Миф: тренировки ради благотворительности — маркетинговый трюк.
    Правда: многие благотворительные проекты имеют долгосрочные программы и отчётность.

Три интересных факта

  • Инициатива проводится ежегодно с 2010 года.

  • За первый год удалось собрать более 100 000 долларов на исследование рака яичников.

  • David Barton Gym сотрудничает с более чем 30 фитнес-центрами по всей стране.

Исторический контекст

Подобные инициативы зародились в США ещё в 1990-х. Тогда фитнес-сообщества начали объединяться ради сбора средств для больниц и исследовательских центров. Формат оказался настолько эффективным, что быстро распространился по миру. Сегодня акции "тренируйся и помогай" проходят в десятках стран — от Канады до Австралии, объединяя людей одной идеей: здоровье и доброта могут идти рука об руку.

Подобные инициативы напоминают, что спорт способен объединять не только ради личных целей, но и ради общего блага. Один час, проведённый в зале или дома перед экраном, становится вкладом в судьбы людей, для которых наука — единственный шанс на выздоровление. В этом и есть сила осознанного движения: когда каждое усилие, каждый повтор, каждая капля пота превращаются в реальную помощь. Акции вроде National Training Day Initiative учат нас видеть в фитнесе не только инструмент самосовершенствования, но и форму участия в жизни общества.

David Barton Gym показывает, как можно соединить энергию спорта, силу сообщества и сострадание. В мире, где так легко замкнуться на себе, возможность помочь через движение становится особым проявлением человечности. И чем больше таких шагов мы делаем вместе, тем ближе становится день, когда болезнь перестанет быть приговором, а здоровье — роскошью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Короткие силовые тренировки эффективнее длительного кардио — тренеры ACSM сегодня в 16:10
Делала кардио каждый день, но похудела только после этой одной привычки

Силовые тренировки не только укрепляют тело, но и запускают естественное ускорение обмена веществ. Разберёмся, как подобрать нагрузку и тренироваться с пользой.

Читать полностью » Три упражнения укрепляют ягодицы и снижают боль в спине — тренер Питер Парк сегодня в 6:50
Нашла три простых упражнения — тело подтянулось быстрее, чем ожидала

Лето позади, но это не повод забывать о фигуре. Три упражнения, которые помогут сохранить форму и сделать ягодицы подтянутыми даже под тёплыми свитерами.

Читать полностью » Новая фитнес-программа Bot Camp ускоряет тонус ягодиц — тренер Дэвид Бартон сегодня в 6:10
Делала выпады не так всю жизнь — теперь поняла, в чём секрет упругих ягодиц

Фитнес со вкусом футуризма: узнай, как тренировка превращает классический буткемп в энергичное шоу с элементами танца и мощным эффектом для ягодиц.

Читать полностью » Упражнение планка с поворотом укрепляет пресс и спину — тренеры фитнес-клубов сегодня в 5:50
Всего одно упражнение — и живот стал плоским: жаль, что не знала раньше

Простой комплекс упражнений поможет сделать живот плоским и подтянутым, а фигуру — уверенной и гармоничной. Всё, что нужно — немного времени и настойчивости.

Читать полностью » Одно упражнение включает всё тело — подтвердили тренеры по фитнесу сегодня в 5:10
Делала одно упражнение перед сном — и тело подтянулось за две недели

Один динамичный комплекс поможет подтянуть тело ко Дню труда: простой инвентарь, чёткая схема и практичные советы делают тренировку доступной каждому.

Читать полностью » Медбол ускорил развитие силы плеч у новичков — мнение спортивных инструкторов сегодня в 4:50
Беру мяч и стену — руки становятся подтянутыми без спортзала и гантелей

Хотите руки, как у теннисисток, но без изнуряющих часов на корте? Узнайте, какие тренировки помогают укрепить мышцы и придать рукам спортивный рельеф.

Читать полностью » Кофеин улучшает настроение и выносливость во время тренировки — эксперты сегодня в 4:27
Взял кофеин и бета-аланин — тренировался по-новому и результат меня шокировал

Фитнес-тренер рассказал, как правильно выбрать предтренировочный комплекс, что в нем должно быть, и как не попасть на маркетинговые ловушки.

Читать полностью » Динамическая планка улучшает тонус корпуса — так отмечают физиологи сегодня в 4:10
Попробовала новую планку — теперь делаю так каждый день и удивляюсь результату

Одно простое упражнение помогает подчеркнуть линию плеч, укрепить корпус и чувствовать себя увереннее в нарядах с открытыми руками даже при тренировках дома.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Перекачанные шины ухудшают управляемость и сцепление с дорогой — эксперт Олег Марков
Культура и шоу-бизнес
Музей дизайна Лондона представит более 700 архивных предметов Уэса Андерсона — организаторы выставки
Спорт и фитнес
VersaClimber объединяет кардио и силовую тренировку — отметила Эми Диксон
Авто и мото
Спрос на автомобили LADA Granta и Vesta вырос на 48% в Челябинской области — Авито Авто
Авто и мото
АГР инвестирует 87,7 млрд рублей в локализацию производства в России
Туризм
Северо-восток Шри-Ланки сохранил храмы после десятилетий конфликта
Красота и здоровье
Диафрагмальное дыхание снижает напряжение и улучшает мужское здоровье
ДФО
Рост трафика у МРЭО вызвал проблемы с движением и парковкой
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet