Смартфон на зарядке
Смартфон на зарядке
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:45

Зарядка в розетке после использования - привычка, которая может стоить квартиры

Неоригинальные зарядки повышают риск возгорания и короткого замыкания

Многие из нас привыкли оставлять зарядные устройства в розетке — удобно и кажется безопасно. Однако, как предупреждают эксперты, привычка держать адаптер постоянно подключённым может привести к неприятным и даже опасным последствиям.

1. Оригинальная зарядка — безопаснее всего

Качественные адаптеры снабжены встроенными контроллерами, которые автоматически отключают подачу тока после завершения зарядки устройства. Такие системы защиты предотвращают:
перегрев и расплавление корпуса;
короткое замыкание;
• скачки напряжения, особенно при нестабильной сети.

Благодаря контроллеру ток перестаёт идти к гаджету, а значит, снижается риск возгорания и экономится электроэнергия.

2. Опасность несертифицированных устройств

Главная угроза кроется в дешёвых или поддельных зарядках, которые не проходят проверки безопасности.

Такие адаптеры:
• не имеют встроенных систем отключения при перегрузке;
• могут перегреваться даже без подключения к телефону;
• часто собраны из некачественных материалов, плохо изолирующих проводку.

Особенно опасны случаи, когда зарядка находится рядом с легко воспламеняющимися предметами — бумагой, текстилем, занавесками.

3. Влага, пыль и износ — три невидимых врага

Даже качественное устройство со временем теряет надёжность. Пыль и влага, скапливающиеся в розетке и разъёме, повышают риск искрения и короткого замыкания.

Что стоит учитывать:
• не размещайте зарядные устройства вблизи умывальников, душевых и батарей;
• не используйте адаптер, если на нём видны царапины, трещины или потемнения;
• периодически очищайте штекер и розетку от пыли сухой салфеткой;
• не закрывайте зарядку плотными тканями — она должна охлаждаться естественно.

Если адаптер начал греться даже без подключения гаджета — это сигнал, что пора его заменить.

4. Ночная зарядка: почему лучше не рисковать

Хотя современные устройства умеют контролировать заряд, ночная подзарядка по-прежнему несёт риски, особенно для техники с аккумуляторами большой ёмкости.

Особое внимание стоит уделить электросамокатам, велосипедам и портативным аккумуляторам: их зарядка выделяет больше тепла и требует контроля.

Недавний инцидент в Нижнем Новгороде — яркий пример: мужчина поставил самокат на ночную зарядку, и устройство взорвалось. Пожар удалось потушить, но последствия могли быть куда серьёзнее.

5. Как безопасно пользоваться зарядными устройствами

Чтобы избежать проблем, достаточно соблюдать несколько простых правил:

  1. Проверяйте сертификаты. При покупке убедитесь, что на упаковке есть знак соответствия ЕАС или CE.
  2. Не оставляйте зарядку включённой без необходимости. После использования — вынимайте из розетки.
  3. Не используйте повреждённые кабели. Трещины, перегибы и надломы изоляции — частая причина короткого замыкания.
  4. Следите за температурой. Если адаптер или смартфон перегрелись — отключите питание.
  5. Не заряжайте устройства на мягких поверхностях. Это ограничивает вентиляцию и повышает риск перегрева.
  6. Не используйте дешёвые «ноунейм» блоки питания. Они не имеют контроля тока и часто перегружают аккумуляторы.

Сравнение: безопасная и опасная зарядка

Характеристика Оригинальное устройство Поддельное или несертифицированное
Контроллер безопасности Есть Отсутствует
Защита от перегрева Да Нет
Качество изоляции Высокое Низкое
Риск возгорания Минимальный Высокий
Срок службы 2–3 года и более До полугода

Советы шаг за шагом: безопасная зарядка дома

  1. Перед подключением убедитесь, что розетка сухая и без пыли.
  2. Используйте только оригинальные блоки питания и кабели.
  3. Не оставляйте устройство без присмотра при зарядке ночью.
  4. Выключайте зарядку из розетки сразу после использования.
  5. Проверяйте адаптеры раз в месяц на наличие запаха гари или нагрева.

А что если розетка искрит?

Если при подключении зарядки видите искру или чувствуете запах горелого пластика — немедленно прекратите использование. Это сигнал о проблемах с контактами или проводкой. В таких случаях нужно:
• отключить питание;
• проверить розетку специалистом;
• не включать устройство до устранения неисправности.

Плюсы ответственного подхода к зарядке

Преимущество Эффект
Безопасность дома Исключён риск короткого замыкания
Экономия энергии Зарядка не потребляет ток впустую
Продление срока службы техники Меньше перегревов и нагрузок
Защита аккумулятора Устройство дольше сохраняет ёмкость

FAQ

Можно ли оставлять зарядку в розетке, если она без телефона?
Да, но только если она оригинальная и не нагревается. Лучше всё же вынимать, чтобы снизить риск износа и потребления энергии.

Почему зарядка греется даже без подключения?
Внутренние компоненты адаптера всё равно находятся под напряжением. Если греется сильно — устройство неисправно.

Как проверить, безопасна ли зарядка?
Сертифицированные адаптеры всегда имеют маркировку производителя, серийный номер и сертификат ЕАС.

Можно ли использовать одну зарядку для разных устройств?
Да, если она подходит по параметрам мощности и напряжения. Несоответствие характеристик может привести к перегрузке.

