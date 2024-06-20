Китайские лидеры автомобильной промышленности, компания BYD и производитель батарей CATL, объявили о планах представить к концу года новые литий-железо-фосфатные аккумуляторы для электромобилей, способные заряжаться за 10 минут благодаря использованию коэффициента зарядки 6С. Это означает, что батарея емкостью 100 Ач будет способна принимать ток величиной 600 А.
После появления этих инновационных батарей ожидается длительный процесс модернизации зарядной инфраструктуры, что потребует значительных инвестиций как со стороны государства, так и от частных компаний, что займет немало времени.
Также стоит отметить, что эффективное зарядное время аккумулятора будет зависеть от определенных условий, таких как температура и начальный уровень заряда. BYD и CATL пока не предоставили точных данных, однако предполагается, что батарея будет наиболее эффективно заряжаться в диапазоне от 10% до 80% заряда.
Фото: commons.wikimedia.org/Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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